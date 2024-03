Schwere Raketenangriffe auf Kiew – Explosionen

Aus den Niederlanden gibt es Kampfjet-Munition, aus Australien Drohnen für die Ukraine. In Belgorod gibt es Straßensperren. Mehr Informationen im Newsblog.

Bürgermeister Klitschko meldet Explosionen in Kiew

4 Uhr: Aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew wurden am frühen Morgen Explosionen gemeldet. Bürgermeister Vitali Klitschko forderte die Bewohner auf, die Schutzräume aufzusuchen. Nach seinen Angaben seien Raketen-Trümmer auf einen Kindergarten und Autos gefallen, letztere würden brennen. Auch Wohnhäuser und ein öffentliches Gebäude seien von Trümmern getroffen worden.

In der gesamten Ukraine wurde Luftalarm ausgerufen. Zuvor hatte es Berichte über aufsteigende russische Bomber gegeben, die in Richtung Ukraine gestartet waren. Die ukrainische Luftwaffe meldete auf Telegram, dass mehrere Kinschal-Raketen auf Kiew abgefeuert wurden. Augenzeugen berichten von zwei Einschlägen. Über mögliche Opfer ist bislang nichts bekannt.

Australien unterstützt Ukraine mit Drohnen

3.10 Uhr: Australien schließt sich einer Drohnen-Koalition zur Unterstützung der Ukraine im Verteidigungskampf gegen Russland an. "Das ist ein wichtiger Weg, um unseren Beitrag zu den Bemühungen zu leisten, dass die Ukraine ihren Kurs beibehält und diesen Konflikt unter ihren eigenen Bedingungen lösen kann", sagte der australische Verteidigungsminister Richard Marles am Donnerstag.

Im vergangenen Monat hatten Großbritannien und Lettland vereinbart, die Drohnen-Koalition anführen zu wollen. Sie soll der Ukraine Tausende unbemannte Luftfahrzeugen liefern. Die Ankündigung nun erfolgte bei einem Besuch des britischen Verteidigungsministers Grant Shapps in Australien.

US-Sicherheitsberater in Kiew

1.10 Uhr: US-Sicherheitsberater Jake Sullivan hat bei einem Besuch in Kiew um Vertrauen in die fortwährende Unterstützung durch die Vereinigten Staaten geworben, die derzeit von innenpolitischem Streit blockiert wird. Sullivan sprach am Mittwoch mit dem Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andrij Jermak, und anderen ranghohen Vertretern. Dabei habe der Sicherheitsberater von Präsident Joe Biden die vielen verschiedenen Hilfsprogramme für das von Russland brutal angegriffene Land unterstrichen, teilte der Nationale Sicherheitsrat in Washington mit.

Zugleich habe Sullivan den US-Kongress aufgefordert, neues Geld für die Ukraine freizugeben. Die Unterstützung für Kiew wird seit Monaten durch Streit zwischen Republikanern und Demokraten im US-Parlament blockiert.

Lage in Belgorod spitzt sich zu

0.10 Uhr: In der seit Tagen von ukrainischer Seite beschossenen russischen Grenzregion Belgorod verschärft sich die Lage weiter. Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow kündigte am Mittwoch für die gleichnamige Gebietshauptstadt und die an der Grenze zur Ukraine gelegenen Kreise einen vorzeitigen Ferienbeginn an. In sieben Kreisen wurde damit begonnen, wie in Krisengebieten Kontrollposten und Straßensperren mit Sicherheitskräften einzurichten, die den Zugang zu Ortschaften regeln. Lesen Sie hier mehr über die aktuelle Situation in Belgorod.

Mittwoch, 20. März

Niederlande geben Ukraine Munition für Kampfjets

23.55 Uhr: Die niederländische Regierung will die Ukraine im Krieg gegen Russland mit Munition im Wert von 150 Millionen Euro unterstützen. Das teilte das Verteidigungsministerium am Mittwochabend in Den Haag mit. Es gehe um Bomben für die F-16 Kampfflugzeuge, die der Ukraine zur Verfügung gestellt würden.