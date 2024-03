Ukraine: Russland stellt gewaltige Menge an Soldaten zusammen

Pro-ukrainische Kämpfer wollen ihre Angriffe ausweiten. Russland verdoppelt angeblich die Produktion von Artilleriemunition. Mehr Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

2 Uhr: Russland stellt eine gewaltige Truppenpräsenz von mehr als 100.000 Soldaten auf, was auf eine mögliche neue Sommeroffensive hindeutet, sagte der Kommandeur der Bodentruppen, Oleksandr Pawljuk, nach angaben der "Kyiv Post" am Freitag im ukrainischen Fernsehen. "Die russischen Pläne sind uns völlig unbekannt. Wir kennen nur die Daten, dass sie Gruppen von mehr als 100.000 Soldaten aufstellen", sagte Pawljuk.

Das deute nicht unbedingt auf eine Offensive hin, sagte er weiter, es könne sich auch um einen Ersatz für Soldaten an der Front handeln. Dennoch sehe er die Möglichkeit einer Sommeroffensive Russlands. Die Aussichten seien für die Ukraine eine Herausforderung, man bereits sich aber vor.

Selenskyj klagt über zu wenig Luftabwehr

0.10 Uhr: Nach den schweren russischen Luftangriffen auf Energieanlagen in der ganzen Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagt, dass ausländische Partner zu wenig Flugabwehrwaffen liefern. Ein echter und vollständiger Schutz gegen russische Raketen und Drohnen sei nur "bei einem ausreichenden Willen unserer Partner möglich", sagte Selenskyj in seiner Videobotschaft am Freitagabend. "Der russische Terror ist nur deshalb möglich, weil wir nicht über genügend moderne Luftabwehrsysteme verfügen, das heißt, um ehrlich zu sein, es fehlt der politische Wille, sie bereitzustellen", sagte er. Dabei wüssten alle anderen Staaten, was notwendig sei.

Nach russischem Angriff: Schäden an Stromsystem der Ukraine

17.28 Uhr: Durch einen der heftigsten Luftangriffe in mehr als zwei Jahren Angriffskrieg hat Russland schwere Schäden am Energiesystem der Ukraine angerichtet. In der ostukrainischen Großstadt Charkiw fiel der Strom komplett aus.

Das größte Wasserkraftwerk des Landes am Fluss Dnipro bei Saporischschja wurde beschädigt abgeschaltet. Zeitweise erhielt das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja Strom nur über eine Ersatzleitung. Bis Freitagmittag wurden nach Überblicken örtlicher Behörden fünf Tote und mehr als zwei Dutzend Verletzte gezählt.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Ins Visier gerieten praktisch alle Landesteile der Ukraine von Lwiw im Westen bis nach Donezk im Osten, von Charkiw und Sumy im Norden bis nach Odessa und Mykolajiw im Süden. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj setzte Moskau mehr als 60 Drohnen und fast 90 Raketen und Marschflugkörper verschiedener Typen ein. Nur 60 Prozent davon konnten die ukrainischen Streitkräfte abfangen.

EU setzt Sanktionen wegen Tod von Nawalny in Kraft

14.39 Uhr: Die EU hat fünf Wochen nach dem Tod des Kremlkritikers Alexej Nawalny Sanktionen gegen 33 Personen aus Justiz und Politik in Russland in Kraft gesetzt. Symbolisch wurden zudem die zwei Strafkolonien, in denen Nawalny zuletzt inhaftiert war, auf die EU-Sanktionsliste gesetzt, wie aus dem EU-Amtsblatt vom Freitag hervorgeht.

Das größte Wasserkraftwerk des Landes am Fluss Dnipro bei Saporischschja wurde beschädigt abgeschaltet. Zeitweise erhielt das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja Strom nur über eine Ersatzleitung. Bis Freitagmittag wurden nach Überblicken örtlicher Behörden fünf Tote und mehr als zwei Dutzend Verletzte gezählt.