Polnische Kampfjets schützen nach russischen Raketenangriffen in der Ukraine den eigenen Luftraum. Ein Rat der russischen Kirche spricht vom Heiligen Krieg. Mehr Informationen im Newsblog.

Wieder schwere russische Angriffe auf Energieversorgung der Ukraine

7.56 Uhr: Russland hat nach ukrainischen Angaben in der Nacht zum Freitag wieder gezielt Teile der Energie-Infrastruktur angegriffen. "Heiz- und Wasserkraftwerke in zentralen und westlichen Regionen wurden beschädigt", teilt der Netzbetreiber Ukrenergo im Kurznachrichtendienst Telegram mit. In der südöstlichen Region Dnipropetrowsk sei es deswegen zu Notabschaltungen gekommen. Das ukrainische Fernsehen berichtet von der Sichtung russischer Marschflugkörper und über Explosionen in den Regionen Iwano-Frankiwsk und Chmelnyzkyj sowie in der Stadt Dnipro.

Energieminister German Galuschtschenko bestätigt Angriffe auf Stromnetze und Kraftwerke in den Regionen Dnipropetrowsk, Poltawa und Tscherkassy. Sie seien mit Drohnen und Raketen ins Visier genommen worden, schreibt er auf Facebook. Der Kraftwerksbetreiber DTEK erklärt, drei Heizkraftwerke seien getroffen worden. Die Anlagen seien erheblich beschädigt worden. Es sei sofort mit den Reparaturen begonnen worden, heißt es auf Telegram.

Raketenangriffe in Ukraine: Polen lässt Kampfjets aufsteigen

6.44 Uhr: Nach russischen Raketenangriffen in der Ukraine steigen polnische Kampfflugzeuge zusammen mit Jets der Alliierten auf. "Polnische und Flugzeuge der Verbündeten sind im polnischen Luftraum im Einsatz", teilt die polnische Armee via X mit. Gewarnt wird vor dem Fluglärm der Jets, insbesondere im südöstlichen Teil des Landes an der Grenze zur Ukraine.

Seit Beginn der Invasion der Kremltruppen in die Ukraine haben russische Geschosse mehrfach den polnischen Luftraum verletzt. Zuletzt war das am vergangenen Sonntag geschehen. Nach Angaben der polnischen Armee soll am 24. März um 4.23 Uhr ein von einem russischen Langstreckenflugzeug abgeschossener Marschflugkörper den polnischen Luftraum durchquert und sich 39 Sekunden darin aufgehalten haben. Zuvor hatte das polnische Militär schon Ende Dezember die Verletzung seines Luftraums durch eine russische Rakete festgestellt.

Russische Raketen beschädigten zwei ukrainische Wärmekraftwerke stark

6.02 Uhr: Die russischen Raketenangriffe vor knapp einer Woche haben zwei Wärmekraftwerke in der Westukraine stark beschädigt. "Die Kraftwerksblöcke sind unterschiedlich stark zerstört: von komplett bis über 50 Prozent", sagt der Geschäftsführer des Energieunternehmens DTEK, Dmytro Sacharuk, wie ukrainische Medien berichten. Dabei handele es sich um die Wärmekraftwerke Burschtyn im Gebiet Iwano-Frankiwsk und Ladyschyn im Gebiet Winnyzja. Zusammengenommen hatten diese eine Stromerzeugungskapazität von 4.200 Megawatt.

Die Reparatur werde Monate in Anspruch nehmen und sei ohne internationale Hilfe nur schwer möglich. "Vielleicht können ein oder zwei Blöcke früher in Betrieb gehen, doch insgesamt werden 6, 12, 24 oder mehr Monate notwendig sein", unterstreicht der Manager. Allein für große Ausrüstungen werden nach ersten Schätzungen umgerechnet mehr als 185 Millionen Euro benötigt.

Russische Kirche spricht von "Heiligem Krieg" gegen die Ukraine

3.15 Uhr: Die russisch-orthodoxe Kirche hat am Donnerstag ein Dokument veröffentlicht, in dem der Einmarsch von Präsident Wladimir Putin in die Ukraine als "Heiliger Krieg" bezeichnet wird. Die Erklärung wurde während eines Kongresses des Weltrates des Russischen Volkes abgegeben, bei dem religiöse, politische und kulturelle Persönlichkeiten des Landes in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale, einem Zentrum des orthodoxen Glaubens in Russland, zusammenkamen. Das Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, leitet den Rat und gilt als Verbündeter Putins.