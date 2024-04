Belarus ist enger Verbündeter Russlands. Auch von belarussischem Gebiet aus startete Russland im Februar 2022 die Invasion der Ukraine. Grodno befindet sich im Südosten von Belarus an der Grenze zur Ukraine und ist rund 280 Kilometer von Kiew entfernt. Die Region Gomel liegt im Westen von Belarus in der Nähe der litauisch-polnischen Grenze.

Russisches Regierungsmitglied: USA diktieren Nato-Ausgaben

5.00 Uhr: Nikolai Patruschew zufolge erlegen die USA ihren Nato-Partnern wirtschaftliche Verpflichtungen auf und stellen Bedingungen für den Kauf bestimmter Waffen und Ausrüstungen. "Die USA profitieren, indem sie die Kapazitäten des militärisch-industriellen Komplexes ausbauen und ihren Verbündeten die Bedingungen für den Kauf ganz bestimmter Waffentypen und Uniformen diktieren", so Patruschew in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Argumenty i Fakty. Patruschew ist hochrangiges Mitglied im russischen Sicherheitsrat und einer der wichtigsten Vertrauten von Diktator Wladimir Putin.

Die USA und Großbritannien würden die Russophobie ausnutzen, um andere NATO-Staaten durch wirtschaftliche Verpflichtungen fest an sich zu binden. Die Nato, so Patruschew, baue systematisch ihr militärisches Potenzial entlang der russischen Grenzen aus. "In diesem Sinne bleiben die Aufgaben der Entmilitarisierung der Ukraine dieselben", fügt er hinzu.

Südkorea: Neue Sanktionen gegen Russland gefordert

2.25 Uhr: Südkorea verhängt wegen Russlands Unterstützung des nordkoreanischen Atom- und Raketenprogramms weitere Sanktionen gegen zwei russische Organisationen und zwei russische Staatsbürger. Dies teilt das südkoreanische Außenministerium am Dienstag mit. Das Land will auch Sanktionen gegen zwei russische Schiffe verhängen, die am Transport von Munition zwischen Nordkorea und Russland beteiligt sind, fügt das Ministerium hinzu.

Selenskyj: Drohnen werden entscheidender Faktor für Sieg sein

0.22 Uhr: Mehr als zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs wird die Produktion von Drohnen für die Ukraine laut Präsident Wolodymyr Selenskyj immer wichtiger. Insbesondere Kampfdrohnen zeigten "bemerkenswerte Ergebnisse bei der Zerstörung von Russlands militärischem Potenzial im Hinterland", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Montag. Er habe deshalb ein weiteres Treffen mit Vertretern aus Regierung und Militär gehabt.

"Unsere Verteidigungsindustrie muss genau das produzieren, was der Krieg erfordert", führte der Staatschef aus. "Drohnen werden offensichtlich einer der entscheidenden Faktoren für den Sieg in diesem Krieg sein."