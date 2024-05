Aktualisiert am 02.05.2024 - 13:47 Uhr

Lesedauer: 2 Min.

Nach fünf Runden gibt es eine Einigung in den Tarifverhandlungen bei der Postbank. Das ist auch für die Kundschaft eine gute Nachricht.

Der Tarifkonflikt bei der Postbank ist nach knapp drei Monaten beendet. In der fünften Runde einigten sich Gewerkschaften und Arbeitgeber am frühen Mittwochmorgen auf Gehaltserhöhungen in zwei Stufen sowie einen bis Ende 2027 verlängerten Kündigungsschutz.