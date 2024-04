Per Zug durch Deutschland – jetzt spielen

Pistorius will mehr Panzer für die Litauen-Brigade an der Grenze zu Russland. Das AKW Saporischschja wurde erneut attackiert. Mehr Informationen im Newsblog.

Russland verlängert Strafe von inhaftierter Nawalny-Verbündeter

19.59 Uhr: Ein russisches Gericht hat die Gefängnisstrafe einer inhaftierten Oppositionspolitikerin und Verbündeten des verstorbenen Kreml-Kritikers Alexej Nawalny um zwei Jahre verlängert. Das höchste Gericht der teilautonomen Republik Baschkortostan habe Lilia Tschanyschewas "Extremismus"-Strafe von siebeneinhalb auf neuneinhalb Jahre erhöht, erklärt Nawalnys Team in Onlinediensten. Tschanyschewas Ehemann Almas Gatin erklärt auf Telegram, die Behörden würden "Rache" an seiner Frau üben.

Tschanyschewa war von 2017 bis zu ihrer Inhaftierung 2021 die Leiterin von Nawalnys Büro in Baschkortostan. Im vergangenen Jahr wurde sie zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. "Meine Frau kümmerte sich um die Republik, kümmerte sich um die Bürger. All ihre Arbeit war legal und es gab keine Beschwerden", schreibt ihr Mann.

Tschanyschewa ist eine der wenigen Nawalny-Verbündeten, die sich noch in Russland aufhalten und zudem eine der wenigen bekannten Frauen in der russischen Opposition.

Bericht: Pistorius will zusätzliche Panzer für Litauen-Brigade bestellen

19.27 Uhr: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will laut einem Bericht der Zeitung "Die Welt" zusätzliche Kampfpanzer für die geplante Stationierung der Bundeswehr-Brigade in Litauen beschaffen. Demnach unterrichtete das Verteidigungsministerium den Haushaltsausschuss des Bundestags darüber, dass 35 weitere Leopard-2-Kampfpanzer des modernsten Rüststandes A8 bei der Industrie bestellt werden sollten. Bislang waren lediglich 18 Stück bestellt worden, um entsprechende Abgaben an die Ukraine auszugleichen.

Das Ministerium äußert sich dazu laut "Welt" nicht und verweist auf die Vertraulichkeit von Rüstungsgeschäften. "Sollten jetzt tatsächlich Kampfpanzer für die Brigade in Litauen bestellt werden, wäre das ein richtiger Schritt – wenn auch mit Blick auf die Zeitlinien ein später", sagt der Zeitung der CDU-Haushaltspolitiker Ingo Gädechens. Zudem sei die Finanzierung des Vorhabens noch offen.

Die Lieferzeit für einen Leopard 2 beträgt demnach rund zwei Jahre. Die Brigade in Litauen soll 2025 offiziell in Dienst gestellt werden und spätestens 2027 einsatzbereit sein. Sie soll die Sicherung der Nato-Ostflanke gegen mögliche russische Angriffe verstärken.

Cameron wirbt in den USA um Hilfe für die Ukraine – und trifft Trump

19.20 Uhr: Großbritanniens Außenminister David Cameron hat bei einem USA-Besuch für weitere Unterstützung für die Ukraine geworben. "Ich komme hierher, ohne die Absicht, irgendjemanden zu belehren oder irgendjemandem zu sagen, was er zu tun hat, oder mich in den politischen Prozess und andere Dinge der Vereinigten Staaten einzumischen", betont der britische Außenminister.

Er komme als Freund der USA und sei der festen Überzeugung, dass weitere Unterstützung Kiews im eigenen Sicherheitsinteresse Amerikas sei. "Wenn wir den Ukrainern die Unterstützung geben, die sie verdienen, können sie diesen Krieg gewinnen", mahnt er. Cameron sagt, er habe dazu auch diverse Treffen mit Abgeordneten und Senatoren aus dem US-Kongress geplant.

Dabei hat er sich auch mit dem früheren Präsidenten Donald Trump getroffen. Das Gespräch habe am Montag in Florida stattgefunden, meldet die britische Nachrichtenagentur PA. Cameron selbst sagt nach einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken in Washington, das Gespräch mit Trump entspreche der üblichen Praxis, dass sich Regierungsvertreter bei Auslandsreisen vor Wahlen auch mit dortigen Oppositionspolitikern träfen.

Selenskyj besucht Frontstellungen im Nordosten der Ukraine

17.52 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat an der Front im Nordosten der Ukraine mehrere Verteidigungsanlagen besucht. Wie das Präsidialamt in Kiew mitteilt, stattete Selenskyj Stellungen der Armee in der unter massivem Druck der russischen Armee stehenden Region Charkiw einen Besuch ab. "Die Russen müssen sehen, dass wir bereit sind, uns zu verteidigen", erklärt Selenskyj im Online-Dienst Telegram.