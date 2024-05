Pistorius will drei Raketenwerfer von den USA kaufen und an die Ukraine liefern. Die Ukraine beschränkt die Produktion in der Industrie. Alle Informationen im Newsblog.

Ukraine: Russen stoßen im Gebiet Charkiw vor

13.02 Uhr: Die russischen Truppen verbuchen nach ukrainischen Angaben im Nordosten des Landes um die zweitgrößte Stadt Charkiw Geländegewinne. Der Feind sei einen Kilometer im Gebiet von Wowtschansk vorgerückt, sagt ein ranghoher Militär. Die ukrainischen Streitkräfte versuchen demnach, die Vorstöße zu bekämpfen.

Verstärkung nach Charkiw entsandt

12.28 Uhr: Die Ukraine hat nach Angaben ihres Verteidigungsministeriums militärische Verstärkung in das Grenzgebiet in der nordöstlichen Region Charkiw entsandt. Damit sollen die dortigen Truppen dabei unterstützt werden, russische Angriffe abzuwehren, begründet das Ministerium die Maßnahmen. Russische Truppen hätten am frühen Morgen versucht, die Grenze mit gepanzerten Fahrzeugen zu durchbrechen, sie seien aber zurückgeschlagen worden. Die Kämpfe hielten jedoch "in unterschiedlicher Intensität" an.

Russland versucht Durchbruch bei Charkiw

12.23 Uhr: Die russischen Truppen haben nach Angaben des Gouverneurs der im Nordosten der Ukraine gelegenen Region Charkiw, Oleh Synehubow, versucht, die Grenze zur Ukraine zu durchbrechen. Sie hätten den Beschuss der nahe der Grenze zu Russland gelegenen Stadt Wowtschansk verstärkt, erklärt Synehubow auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram.

Die Angriffsversuche seien abgewehrt worden, die ukrainischen Streitkräfte hätten "selbstbewusst ihre Stellungen gehalten und keinen einzigen Meter verloren". Russland habe nicht die Mittel, um auf die gleichnamige Stadt Charkiw vorzurücken, erklärt Synehubow. Die Aktionen der russischen Truppen an der Grenze seien eine "Provokation".

Ukraine muss Industrieproduktion beschränken

12.10 Uhr: Die Ukraine muss offenbar die Produktion in der Industrie einschränken. Wie das ukrainische Nachrichtenportal "The Kyiv Independent" berichtet, soll die unzureichende Stromversorgung für die Beschränkungen verantwortlich sein. Zuvor hat Russland in der Nacht zum 8. Mai einen groß angelegten Angriff auf die Energie-Infrastruktur der Ukraine durchgeführt – laut "The Kyiv Independent" ist es bereits der fünfte Angriff auf die Energieversorgung der Ukraine in diesem Jahr.

Der Vorsitzende des staatlichen Energieversorgers Ukrenergo, Volodymyr Kudrystyi, betont im Gespräch mit dem ukrainischen Portal derweil, dass westliche Energie-Importe die entstandenen Defizite in der Versorgung nicht vollständig kompensieren könnten. Zukünftig könnte es auch zu Notfall-Shutdowns in der Energieversorgung kommen, warnt das staatliche Energieunternehmen.

RIA: Brand in Ölraffinerie in russischem Kaluga nach Drohnenangriff

07.30 Uhr: In der russischen Oblast Kaluga ist einem Medienbericht zufolge nach einem ukrainischen Drohnenangriff eine Ölraffinerie in Brand geraten. Das meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf Insider von Rettungsdiensten. Bei dem Brand in der Raffinerie "Pervyi Zavod" in Kaluga seien drei Container mit Dieselkraftstoff und einer mit Heizöl zerstört worden.

Der Gouverneur von Kaluga, Wladislaw Schapscha, erklärte zuvor auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram, das Feuer in einem Unternehmen sei umgehend gelöscht worden. Um welche Art von Unternehmen es sich handelt, ließ er offen. Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten verstärkt Energieanlagen auf russischem Territorium angegriffen und zielt damit vor allem auf die Treibstoffversorgung der russischen Truppen.

Ukraine: Zehn Kampfdrohnen abgefangen