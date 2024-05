Die Ukraine beschießt Ziele in Russland. Der ukrainische Regierungsvize wurde abgesetzt. Alle Informationen im Newsblog.

Zwei Wasserkraftwerke in Ukraine fallen nach russischem Angriff aus

12.15 Uhr: In der Ukraine sind Anfang der Woche zwei Wasserkraftwerke durch einen russischen Drohnenangriff so schwer beschädigt worden, dass sie komplett ausfallen. "Bis heute ist die gesamte Wasserkraftanlage von verheerenden Schäden betroffen", erklärt der staatliche Energiekonzern Ukrhydroenergo auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram. Es seien erhebliche finanzielle Mittel und Anstrengungen erforderlich, um die Schäden zu reparieren und den Betrieb wiederherzustellen.

Die russischen Streitkräfte haben im März und April massiv die ukrainische Energieinfrastruktur angegriffen. Die Ukraine, die vor Beginn der russischen Invasion ein Nettoexporteur von Strom war, muss nun ihre Einfuhr erhöhen. Sie solle am Donnerstag auf 16.699 Megawattstunden gegenüber Mittwoch verdoppelt werden, teilt das Energieministerium in Kiew mit. "Heute wurden auf Ersuchen der Ukraine bereits Notstromlieferungen aus Polen , Rumänien und der Slowakei geleistet." Auch während der abendlichen Spitzenzeiten beim Stromverbrauch gebe es Nothilfe.

Ukrainische Geheimdienstkreise: Öllager in Russland getroffen

12.05 Uhr: Vom ukrainischen Inlandsgeheimdienst SBU gestartete Drohnen haben einem Insider zufolge zwei russische Öllager bei Anapa in der südrussischen Oblast Krasnodar getroffen. Große Brände seien ausgebrochen, erfährt Reuters aus Geheimdienstkreisen. Die Depots hätten als Umschlagplatz für die Treibstoffversorgung der russischen Truppen auf der nahe gelegenen besetzten Halbinsel Krim gedient. Der Geheimdienst SBU werde Russlands wirtschaftliches und logistisches Potenzial zur Kriegsführung weiterhin verringern, sagt der Insider.

Ukrainischer Regierungsvize Kubrakow abgesetzt

10.42 Uhr: Das Parlament der Ukraine hat den für Wiederaufbau zuständigen Vizeregierungschef Olexander Kubrakow abgesetzt. Der 41-Jährige entfällt damit auch als Gesprächspartner für Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD). Sie war eigens zur Vorbereitung einer internationalen Wiederaufbau-Konferenz für die Ukraine im Juni in Berlin nach Kiew gereist. Das Treffen sei abgesagt worden, heißt es aus der deutschen Delegation.

Parlament in Kiew billigt Einsatz von Häftlingen an der Front

6.02 Uhr: Das ukrainische Parlament hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, der den Einsatz von Häftlingen an der Front ermöglicht. Wie die Abgeordnete Olena Schuljak im Onlinedienst Facebook mitteilt, stimmten die Abgeordneten in Kiew in zweiter Lesung mit 279 Ja-Stimmen für das Vorhaben.