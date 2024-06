Eine Spezialeinheit der Polizei stürmt eine Nawalny-Gedenkfeier. In der Ukraine steht ein ehemaliger hochrangiger Beamter vor Gericht. Alle Informationen im Newsblog.

Selenskyj zu Gesprächen in Katar

17.31 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu Gesprächen ins Emirat Katar gereist. Mit Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani wolle er über die Vermittlung des Staates im Mittleren Osten bei der Rückkehr von ukrainischen Kindern aus Russland sprechen, teilt Selenskyj über soziale Netzwerke mit. Gegenstand seien zudem bilaterale ökonomische Fragen und der für Ende kommende Woche (15. und 16. Juni) geplante Friedensgipfel in der Schweiz, an dem Katar teilnehmen werde.

Katar hatte mehrfach zwischen Russland und der Ukraine bei der Rückkehr von Kindern und Jugendlichen in die Ukraine vermittelt, aber auch nach Russland. Am Donnerstag wird Selenskyj in der Normandie erwartet, wo er an einer Gedenkveranstaltung zur Landung der Alliierten im Zweiten Weltkrieg vor 80 Jahren teilnimmt.

Ukrainer im wehrfähigen Alter dürfen nach Besuch nicht ausreisen

17.19 Uhr: Im Ausland lebende ukrainische Männer im wehrfähigen Alter müssen sich darauf einstellen, dass sie nach einem Besuch in der Ukraine das Land nicht mehr verlassen dürfen und in der Armee dienen müssen. Ukrainische Staatsbürger, die ihr Land "länger als drei Monate verlassen haben, können nicht mehr in die Kategorie der vom Wehrpflichtsregister ausgeschlossenen Personen fallen (...) und sind verpflichtet, sich innerhalb von 30 Tagen bei der Armee zu melden", sagt der Sprecher des ukrainischen Grenzschutzes, Andrij Demtschenko, der Nachrichtenagentur AFP.

Die Regelung gelte für männliche ukrainische Staatsbürger im Alter von 18 bis 60 Jahren, fügt Demtschenko hinzu. Hintergrund ist ein am 1. Juni in Kraft getretenes neues Gesetz. Nach mehr als zwei Jahren Krieg hat die ukrainische Armee große Schwierigkeiten, weitere Soldaten zu rekrutieren. Mehr dazu lesen Sie hier. Das neue Gesetz soll dem entgegenwirken und die Einberufungsprozedur durch die Einführung eines digitalen Systems erleichtern. Anfang April hatte Kiew bereits die Altersgrenze für die Einberufung von Reservisten von 27 auf 25 Jahre gesenkt.

Demtschenko erklärt, dass die Ukraine in dem Zusammenhang auch eine doppelte Staatsbürgerschaft nicht mehr anerkenne. Die US-Botschaft in Kiew riet Ukrainern, die auch über eine US-Staatsbürgerschaft verfügen, nicht mehr in die Ukraine einzureisen, wenn sie "nicht auf Dauer in der Ukraine bleiben wollen".

Polen: Kommission zur Prüfung russischen Einflusses nimmt Arbeit auf

14.06 Uhr: In Polen hat eine neue Kommission zur Untersuchung des möglichen Einflusses russischer und belarussischer Geheimdienste in den vergangenen 20 Jahren ihre Arbeit aufgenommen. Der Kommission gehören zwölf Spezialisten für Sicherheitsfragen an, wie Regierungschef Donald Tusk ankündigt. Geleitet werde sie vom Chef der militärischen Spionageabwehr, General Jarosław Stróżyk. Politiker sitzen nicht in dem Gremium.

Angeblich fünfjähriges Mädchen durch ukrainischen Beschuss getötet

11.15 Uhr: In einem russisch besetzten Dorf in der Südukraine sollen nach Angaben der Besatzungsverwaltung elf Menschen durch ukrainischen Artilleriebeschuss verletzt worden sein. Ein fünfjähriges Mädchen sei seinen Verletzungen erlegen, teilt der Chef der von Russland eingesetzten Verwaltung für das Gebiet Saporischschja, Jewgeni Balizki, auf Telegram mit.

Eine unabhängige Bestätigung für das Geschehen gibt es nicht. Das Dorf Nowoslatopil soll am Dienstagabend beschossen worden seien. Karten des Frontverlaufs zufolge liegt das ukrainische Dorf etwa drei Kilometer hinter der vordersten russischen Linie.

Kiew begrüßt Teilnahme von Harris bei Ukraine-Konferenz

9.33 Uhr: Die Ukraine zeigt sich erfreut über die Teilnahme von US-Vizepräsidentin Kamala Harris bei der Friedenskonferenz in der Schweiz. Der Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, bestätigt Harris' Anwesenheit bei dem Treffen am 15. und 16. Juni, diese sei eine "wichtige Nachricht". Die Ukraine hatte ursprünglich auf die Teilnahme von US-Präsident Joe Biden gehofft.