Wehrpflichtige auf Heimatbesuch in der Ukraine dürfen nicht mehr ausreisen. Putin weist Gerüchte um Nato-Angriff zurück. Alle Informationen im Newsblog.

Putin nennt Angst vor Einmarsch auf Nato-Gebiet "Bullshit"

1.20 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat Befürchtungen westlicher Staaten vor einem russischen Einmarsch auf Nato-Gebiet als angeblichen "Bullshit" abgetan. "Sie haben sich ausgedacht, dass Russland die Nato angreifen will. Sind Sie komplett verrückt geworden? Sind Sie so dumm wie dieser Tisch? Wer hat sich das ausgedacht? Das ist Unsinn, verstehen Sie. Bullshit", sagte Putin am Mittwoch bei einem Treffen mit Vertretern großer internationaler Nachrichtenagenturen, darunter auch dpa, in St. Petersburg.

Russland führt seit Februar 2022 einen großangelegten Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Infolgedessen ist auch in anderen Staaten die Angst vor einer russischen Aggression gewachsen – insbesondere etwa im Baltikum. Aussagen wie diese von Putin nun in St. Petersburg dürften dort keineswegs für Beruhigung sorgen, denn Moskau hatte auch vor seinem Einmarsch in die Ukraine seine Angriffspläne mehrfach abgestritten.

Russische Bloggerin wegen Sendung über Butscha zu Haft verurteilt

22.11 Uhr: Ein Gericht in Moskau hat die russische Bloggerin Anna Baschutowa zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt, weil sie auf dem Streaming-Portal Twitch Zeugenaussagen über das Russland zugeschriebene Massaker in der ukrainischen Stadt Butscha veröffentlicht hat. Das Gericht befindet die Bloggerin für schuldig, "gefälschte" Informationen über Misshandlungen durch die russische Armee in der Ukraine verbreitet zu haben. Die 30-jährige Angeklagte bezeichnet das Urteil im Gerichtssaal als "ekelhaft und abscheulich", wie AFP-Journalisten erfuhren. "Das ist ein hartes Urteil. Wir werden Berufung einlegen", sagt Baschutowas Anwalt Andrej Newrew.

Baschutowa hatte im April 2022 auf Twitch Zeugenaussagen von Bewohnern von Butscha vorgelesen, in denen dem russischen Militär Massaker vorgeworfen werden. Russische Blogger, die Moskaus Offensive in der Ukraine unterstützen, stellten die Aufnahmen im Juni 2023 erneut ins Netz und zeigten Baschutowa an. Zwei Monate später kam die Polizei zu der Bloggerin nach Hause und beschlagnahmte Videomaterial. Ihr Twitch-Kanal wurde gesperrt.

Die Ukraine beschuldigt die russische Armee, im Frühjahr 2022 ein Massaker in der nahe von Kiew gelegenen ukrainischen Stadt Butscha angerichtet zu haben – Moskau weist die Anschuldigungen zurück und behauptet, das Massaker sei vom Westen inszeniert worden.

Putin: Deutsche Waffen gegen Russland wäre "gefährlicher Schritt"

21.09 Uhr: In der vergangenen Woche haben unter anderem die USA und die Bundesregierung der Ukraine den Einsatz ihrer Waffen gegen Ziele in Russland erlaubt. Kremlchef Putin spricht nun eine Drohung aus. Mehr dazu lesen Sie hier.

Frankreich sagt der Ukraine 650 Millionen Euro für Infrastruktur zu

19.25 Uhr: Frankreich hat kurz vor der Ankunft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu den Gedenkfeiern des D-Days eine zusätzliche Unterstützung der Ukraine in Höhe von 650 Millionen Euro angekündigt. Präsident Emmanuel Macron, der Selenskyj am Freitag im Elysée empfangen will, werde bei der Gelegenheit zwei Verträge unterzeichnen, teilt das Präsidentenamt mit.

Die französische Entwicklungsagentur AFD erhält demnach für ihre Arbeit in der Ukraine 400 Millionen Euro an Krediten und 50 Millionen Euro an Spenden. Diese sollen vor allem in Energie- und Verkehrsprojekte fließen. Die ukrainische Energieversorgung ist durch die russischen Angriffe stark beeinträchtigt. Ein weiterer Unterstützungsfonds in Höhe von 200 Millionen Euro sei vorgesehen, um französische Unternehmen zu begleiten, die sich am Aufbau der Infrastruktur in der Ukraine beteiligen.