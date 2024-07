Selenskyj erwähnt unter anderem zusätzliche Patriot- und Samp/T-Systeme sowie Flugabwehrsysteme vom Typ Iris-T SLM mit mittlerer Reichweite. "Wir können und müssen Russland die Möglichkeit entziehen, die Ukraine zu terrorisieren", schreibt Selenskyj. "Je eher wir dem russischen Terror ein Ende setzen, desto eher wird die Sicherheit aller friedliebenden Nationen gestärkt werden."

Stoltenberg ruft auf Nato-Gipfel zur Unterstützung der Ukraine auf

5.13 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg fordert die Mitgliedsstaaten des transatlantischen Sicherheitsbündnisses zu anhaltender Unterstützung der Ukraine auf. "Es gibt keine kostenlosen Optionen, wenn ein aggressives Russland unser Nachbar ist. Es gibt keine risikofreien Optionen in einem Krieg", sagt Stoltenberg anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Nato zu Beginn eines Gipfeltreffens in Washington. "Die höchsten Kosten und das größte Risiko entstehen, wenn Russland in der Ukraine gewinnt. Das dürfen wir nicht zulassen." Das Bündnis müsse die gleiche Entschlossenheit zeigen wie in anderen bedeutenden Momenten seiner Geschichte.

Selenskyj: Ungewissheit über Trumps mögliche Ukraine-Politik

4.05 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußert sich zurückhaltend zu den möglichen Auswirkungen einer erneuten Präsidentschaft Donald Trumps. Bei einer Veranstaltung im Ronald Reagan Institute in Washington erklärt er, dass er nicht vorhersagen könne, was Trump im Falle eines Wahlsieges im November tun würde. "Ich kenne ihn nicht sehr gut. Ich weiß es nicht", sagt der ukrainische Staatschef in fließendem Englisch ohne Übersetzer.

Er verweist auf "gute Treffen" während Trumps Amtszeit, sagt aber: "Wir haben den Krieg nicht mit ihm durchgemacht." Er hoffe, dass sich an der Unterstützung der USA für die Ukraine unabhängig vom Wahlausgang im November nichts ändern werde. Er räumt jedoch ein: "Ich kann nicht sagen, was er tun wird, wenn er Präsident der Vereinigten Staaten wird. Ich weiß es nicht." Trump hatte zuvor wiederholt die US-Hilfe für die Ukraine infrage gestellt.

Selenskyj: Zerbombtes Krankenhaus wird wieder aufgebaut

4.07 Uhr: Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat den Wiederaufbau des bei einem russischen Raketenangriff schwer beschädigten Kinderkrankenhauses in Kiew angekündigt. 100 Millionen Hrywnja (umgerechnet 2,3 Millionen Euro) seien für die Unterstützung des Krankenhauses bereits angewiesen worden, weitere 300 Millionen Hrywnja würden folgen, sagte Selenskyj. Er dankte allen privaten Spendern, die die Klinik unterstützt haben und versprach allen Familien Hilfe, deren Angehörige bei der Attacke getötet oder verletzt wurden.

Bei dem Raketenangriff auf die Ukraine wurden am Montag landesweit mehr als 40 Menschen getötet und weit über 100 verletzt. International rief der Beschuss eines Kinderkrankenhauses in Kiew Fassungslosigkeit hervor. In einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats gab es scharfe Kritik am russischen Vorgehen.