In St. Petersburg kam es wohl zu einem Anschlag von Partisanen. Die Ukraine will laut Präsident Selenskyj selbst weitreichende Raketen bauen. Alle Informationen im Newsblog.

Bericht: Russische Drohne schlägt in Rumänien ein

15.38 Uhr: Am frühen Mittwochmorgen ist offenbar mindestens eine russische Drohne auf rumänischem Territorium eingeschlagen und hat dabei einen Brand ausgelöst. Das berichtet das englischsprachige ukrainische Portal "Kyiv Post" unter Berufung auf Angaben aus ukrainischen Sicherheitskreisen. Demnach wurden Explosionen nahe dem Dorf Niculițel unweit der ukrainischen Grenze gemeldet. Möglicherweise handelte es sich um eine fehlgeleitete russische Shahed-Drohne iranischer Bauart. Die unbemannten Fluggeräte werden umgangssprachlich auch als Kamikazedrohnen bezeichnet.

Die Regierung des Nato-Mitglieds Rumänien hat den Zwischenfall zwar bisher nicht bestätigt, aber eine Untersuchung eingeleitet. "Das Verteidigungsministerium hat Maßnahmen angeordnet, um in der Umgebung von Plauru nach möglichen Gegenständen zu suchen, die auf das Staatsgebiet gefallen sind", heißt es in einer Erklärung des Verteidigungsministeriums.

Laut rumänischen Medienberichten haben die Behörden des Landes am Mittwochmorgen gegen 2.20 Uhr wegen einer russischen Drohnenattacke auf die Ukraine Luftalarm für die Region Tulcea im Südosten Rumäniens ausgelöst. Gegen 3.45 Uhr wurde der Alarm demnach wieder aufgehoben. Den Berichten zufolge haben zehn Anwohner während des Angriffs Notrufe abgesetzt, weil sie Explosionen in der Nähe gehört hätten.

Das rumänische Verteidigungsministerium erklärte, dass F-16-Kampfjets wegen des Angriffs aufgestiegen seien. Tulcea liegt direkt an der ukrainischen Grenze, lediglich die Donau trennt die beiden Länder. Bei dem russischen Drohnenangriff sind nach ukrainischen Angaben in der südlichen Stadt Ismail, die am gegenüberliegenden Ufer der Donau liegt, Hafenanlagen und ein Wohngebäude beschädigt worden. Drei Menschen seien verletzt worden.

Berichte: Partisanenangriff in St. Petersburg

12.32 Uhr: Ukrainische Militärblogger berichten über einen Partisanenangriff in St. Petersburg. So schreibt der Blogger Igor Sushko: "Partisanen sprengten einen Kesselwagen im Depot des Ladoschski-Bahnhofs in Sankt Petersburg in die Luft." Mehr dazu lesen Sie hier.

Russische Ökonomin stürzt aus dem Fenster

10.53 Uhr: Die russische Top-Ökonomin Valentina Bondarenko ist offenbar im Alter von 82 Jahren bei einem Sturz aus dem Fenster ihrer Wohnung in Moskau gestorben, wie russische Medien laut "Newsweek" berichten.

Bondarenko, eine leitende Forscherin am Institut für Wirtschaftswissenschaften der Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau, sei am Montagabend aus ihrem Wohnungsfenster gestürzt, schreiben russische Medien laut "Newsweek". "Sie ist aus dem Fenster ihrer Wohnung gefallen. Leider war es nicht möglich, sie zu retten. Die Verletzungen, die sie erlitten hat, waren mit dem Leben unvereinbar", heißt es weiter.

Ukraine zerstört offenbar letzte russische Krim-Eisenbahnfähre

10.39 Uhr: Das ukrainische Militär hat einem Bericht zufolge Russlands "dritte und letzte Eisenbahnfähre" auf der Krim zerstört, schreibt der britische "Telegraph" unter Berufung auf Militärangaben. Diese Fähren seien dafür genutzt worden, um Militärgerät und -ausrüstung zu transportieren, heißt es weiter. Der Drohenangriff fand demnach bereits am Dienstagmorgen statt, dabei wurde ein Mensch getötet und vier weitere Menschen verletzt.