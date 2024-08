In der Ostukraine müssen Kinder evakuiert werden. In einem Hafen an der Krim trifft die Ukraine ein russisches U-Boot. Alle Informationen im Newsblog.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) fordert Gespräche mit Russland

20.04 Uhr: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Bundesregierung dazu aufgerufen, den Krieg in der Ukraine durch verstärkte diplomatische Bemühungen schnellstmöglich zu beenden. "Wir haben zweieinhalb Jahre Krieg in Europa", sagte Woidke bei einer SPD-Wahlkampfveranstaltung in Schwedt (Uckermark). An jedem einzelnen Tag würden in der Ukraine Menschen sterben. "Dieser Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden. Und ich erwarte, dass die Bundesregierung schneller alle diplomatischen Bemühungen ergreift, die möglich sind."

Woidke betonte die traditionellen Beziehungen Brandenburgs zu Russland und die Bereitschaft, diese Gespräche fortzuführen: "Es braucht diese Kontakte: Wir müssen so schnell wie möglich dafür sorgen, dass Frieden in Europa herrscht."

Selenskyj: F-16-Kampfjets sind im Einsatz

15.52 Uhr: Die Ukraine hat nach Angaben ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit dem Einsatz westlicher F-16-Kampfjets begonnen. Die Flugzeuge des US-Herstellers Lockheed Martin würden innerhalb der Ukraine eingesetzt, sagt Selenskyj bei einem Treffen mit Luftwaffenpiloten auf einem Flugplatz, dessen Ort auf ukrainischen Wunsch aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden soll. Er bestätigt damit die lang erwartete Ankunft der in den USA hergestellten Kampfjets.

"Die F-16 sind in der Ukraine. Wir haben es geschafft. Ich bin stolz auf unsere Jungs, die diese Jets beherrschen und bereits damit begonnen haben, sie für unser Land einzusetzen", sagte der ukrainische Staatschef laut der Nachrichtenagentur Reuters.

Video | Ukraine setzt erste F-16-Kampfjets ein Quelle: Glomex

Ukraine ordnet Evakuierung mehrerer Städte im Osten an

14.23 Uhr: Die Ukraine hat die Evakuierung von Kindern und ihren Aufsichtspersonen aus Gebieten in der Region Donezk im Osten des Landes angeordnet. "Der Feind bombardiert die Städte und Dörfer dieser Gemeinden jeden Tag, deshalb wurde beschlossen, Kinder mit ihren Eltern oder rechtlichen Vertretern in Sicherheit zu bringen", sagte der Gouverneur von Donezk, Wadym Filaschkin. Er veröffentlichte eine Liste von Städten und Dörfern in Gebieten, in denen Russland zuletzt Bodengewinne vermeldet hatte.

Heftige Gefechte: Russland rückt wohl in strategisch wichtiger Stadt vor

11.36 Uhr: Russische Truppen rücken nach übereinstimmenden Berichten in der strategisch wichtigen ostukrainischen Kleinstadt Tschassiw Jar weiter vor. Dort hatte lange der Siwerskyj-Donez-Donbass-Kanal eine natürliche Verteidigungslinie für die Ukrainer gebildet.

Militärbloggern zufolge haben russische Einheiten den Kanal aber an mehreren Stellen überschritten und versuchen nun, sich in der Stadt festzusetzen. Auch das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) schreibt in seinem Abendbericht, dass russische Truppen westlich des Kanals operierten. Den östlichen Stadtteil jenseits des Kanals hatten die Ukrainer schon im Juli aufgeben müssen.