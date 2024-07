Der Ukraine gelingt offenbar ein Luftschlag weit in Russland. Kiew äußert sich zudem zu den Kosten des Krieges. Alle Informationen im Newsblog.

Ukraine soll Waffenlager in russischer Oblast Kursk angegriffen haben

9.00 Uhr: Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht ein Lager für Waffen und andere militärische Ausrüstung in der russischen Oblast Kursk angegriffen. Kursk grenzt an die Ukraine und war wiederholt Ziel ukrainischen Beschusses.

Ukraine spricht von einem der schwersten russischen Drohnenangriffe

8.45 Uhr: Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Mittwoch alle 89 Drohnen abgefangen und zerstört, die die russischen Streitkräfte gestartet haben. Auch eine Rakete sei abgefangen worden. Im Zentrum des Angriffs habe die Region Kiew gelegen. Dort seien mehr als 40 russische Drohnen abgefangen worden, teilen örtliche Behörden mit. Der Angriff sei einer der schwersten seit Beginn des Krieges gewesen, erklärt die Luftwaffe.

Russland setzt angeblich Waffensysteme aus Nordkorea ein

8.40 Uhr: Russland setzt wohl nordkoreanische Waffensysteme ein. Auf einem bei Telegram geteilten Bild einer Aufklärungsdrohne soll ein Panzerabwehrsystem vom Typ Bulsae-4 in der Nähe von Charkiw zu sehen sein. Dieses System aus nordkoreanischer Fertigung besteht aus einer drehbaren Raketenabschussvorrichtung, die auf einen Radpanzer montiert ist. Das Besondere an diesem Waffensystem ist, dass es sich bei den abgeschossenen Raketen um Lenkflugkörper handelt, also ihre Flugbahn nach dem Abfeuern noch verändert werden kann.

Laut einem Sprecher der ukrainischen Streitkräfte in der Region Charkiw kann die ukrainische Armee zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen, dass es sich bei dem Fahrzeug auf dem Foto tatsächlich um ein Bulsae-4 System handelt. Da Russland und Nordkorea aber erst vor Kurzem eine strategische Partnerschaft angekündigt haben, halten es Experten jedoch für realistisch, dass nordkoreanische Waffensysteme in der Ukraine zum Einsatz kommen könnten.

Selenskyj will Schulkinder besser schützen

6.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj möchte den Schulkindern seines Landes besonderen Schutz vor dem Krieg garantieren. "Das Schuljahr steht vor der Tür und die Priorität liegt nun darin, dass die Kinder, wo immer es dank der Schutzräume möglich ist, normal und nicht aus der Ferne lernen", sagte Selenskyj gestern in seiner abendlichen Videoansprache. Die Regierung sei angewiesen worden, ihre Bemühungen um den Bau von Schutzräumen zu beschleunigen.

Ukraine: Über 30 Drohnen über Kiew abgefangen

6.18 Uhr: Die ukrainische Luftabwehr hat in der Nacht zu Mittwoch mehr als 30 russische Drohnen über Kiew abgefangen. Das erklärt die Militärverwaltung der Hauptstadt auf dem Kurznachrichtendienst Telegram.

Angriffe auf Kiew: Detonationen gemeldet

2.02 Uhr: In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind Explosionen zu hören. Die Detonationen ähneln dem Geräusch von Luftabwehrsystemen, die feindliche Flugobjekte abwehren, berichten Augenzeugen der Nachrichtenagentur Reuters. Zuvor war in Kiew und weiten Teilen der Ukraine Luftalarm ausgelöst worden. Über mögliche Schäden oder Opfer liegen zunächst keine Informationen vor.

Dienstag, 30. Juli 2024

Ukrainischer Geheimdienst: Haben Überschallbomber in Murmansk zerstört

18.26 Uhr: Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR hat einen Angriff gegen einen russischen Luftwaffenstützpunkt im hohen Norden bei Murmansk für sich reklamiert. Bei dem Angriff seien zwei russische Überschallbomber vom Typ Tupolew Tu-22M schwer beschädigt worden, sagt HUR-Vertreter Andrij Jussow der Agentur Unian. Die Angaben können nicht unabhängig geprüft werden.

"Wir sprechen von einer Explosion über dem Standort der Flugzeuge", sagt er und deutet damit an, dass der Militärflughafen möglicherweise von Kampfdrohnen angegriffen wurde. Der Angriff sei bereits am Nachmittag des 25. Juli erfolgt, das Ergebnis sei dem Geheimdienst erst jetzt bekannt geworden. Die Reparaturarbeiten an den beiden Bombern dürften mehrere Monate dauern, schätzt Jussow. Murmansk befindet sich im Nordwesten Russlands, rund 2.500 Kilometer Luftlinie von Kiew entfernt.

Ukraine greift russisches Öldepot an