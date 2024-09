Während die Ukraine erneut mit Drohnen mehrere russische Regionen attackiert, macht Präsident Selenskyj Druck auf den Westen. Alle Informationen im Newsblog.

Russland: Ukraine greift mehrere russische Regionen an

2.39 Uhr: Die Ukraine hat laut russischen Behörden Moskau und andere russische Regionen mit Drohnen angegriffen. Mindestens 12 von der Ukraine gestartete Drohnen seien über der Grenzregion Brjansk im Südwesten Russlands zerstört worden, teilt der Gouverneur der Region, Alexander Bogomaz, auf Telegram mit. Zwei Drohnen seien auch über der Region Kursk abgeschossen worden, schreibt Alexej Smirnow, der amtierende Gouverneur der Region auf Telegram. Die Kursk-Region ist teilweise von der Ukraine eingenommen worden. Die Ukraine hat sich bisher noch nicht zu den Meldungen geäußert.

Selenskyj pocht auf Erlaubnis für Angriffe in Russland

2 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj versucht den Druck auf seine Partner zur Freigabe von Angriffen in Russland zu erhöhen. "Den ukrainischen Himmel von russischen Gleitbomben zu säubern, ist ein wichtiger Schritt, um Russland zu zwingen, ein Ende des Krieges und einen gerechten Frieden zu suchen", sagt Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache. "Wir benötigen die Fähigkeiten, um die Ukraine und die Ukrainer wahrhaftig und vollständig zu schützen. Wir brauchen sowohl die Erlaubnis für Langstreckenfähigkeiten als auch Langstreckengeschosse und -raketen."

Ohne Einzelheiten zu nennen, erklärt er, seine Vertreter hätten alle notwendigen Details an die Partner der Ukraine übermittelt. Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow sagt dem US-Sender CNN, man habe den Partnern gezeigt, dass russische Flugfelder, von denen aus ukrainische Städte angegriffen werden, in Reichweite von Langstreckenwaffen seien.

Heftige Gefechte an der Front – eine Stadt im Mittelpunkt

0.01 Uhr: Entlang der Fronten im Osten der Ukraine haben sich ukrainische Verteidiger und russische Angreifer eine Vielzahl an Gefechten geliefert. Der Generalstab in Kiew sprach am frühen Abend von insgesamt 109 bewaffneten Zusammenstößen im Tagesverlauf. Im Mittelpunkt der Kampfhandlungen lag einmal mehr die Umgebung der Stadt Pokrowsk am Rande des Donbass. Dort stürmten russische Einheiten 23 Mal mit Artillerieunterstützung gegen die Verteidigungslinien der Ukrainer an. Die Angriffe seien abgeschlagen worden, hieß es. Auch aus der Umgebung des nahe gelegenen Ortes Kurachewe wurden russische Angriffe gemeldet. Diese Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Schwere russische Artillerieangriffe erschütterten nach diesen Angaben auch die Region Sumy. Mindestens 15 verschiedene Siedlungen seien beschossen worden. Durch Sumy laufen die Nachschublinien für die ukrainischen Truppen, die in die westrussische Region Kursk eingedrungen sind. Über den Verlauf dieser Offensive gab es von ukrainischer Seite keine Angaben.

Samstag, 31. August 2024

Ukrainische Behörden melden Tote im Raum Donezk und Charkiw

16.43 Uhr: In dem größtenteils von Moskaus Truppen kontrollierten Gebiet Donezk sind nach ukrainischen Angaben in der Stadt Tschassiw Jar mindestens fünf Menschen durch russischen Beschuss getötet worden. "Die Russen haben am frühen Morgen gefeuert, Geschosse trafen ein privates und ein mehrstöckiges Haus", teilt der ukrainische Verwaltungschef der umkämpften Region Donezk, Wadym Filaschkin, bei Telegram mit. Die getöteten Männer seien im Alter von 24 bis 38 Jahren gewesen.

"Tschassiw Jar ist eine Stadt, in der schon seit mehr als zwei Jahren kein normales Leben mehr möglich ist. Macht euch nicht zur russischen Zielscheibe! Bringt euch in Sicherheit!", sagt Filaschkin. Er hatte angesichts des russischen Truppenvormarsches in der Region Donezk zuletzt Evakuierungen in Dutzenden Ortschaften angeordnet. Besonders stark umkämpft ist die Region Pokrowsk, wo von diesem Montag an auch die Banken geschlossen werden.

Ukrainische Politikerin: F-16-Jet von eigener Rakete getroffen