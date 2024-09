Deutsche stürzt in Österreich in den Tod

Die Ukraine schickt Drohnen in den Hafen der russischen Schwarzmeerflotte. Das ukrainische Parlament hat den Rücktritt des Außenministers akzeptiert. Alle Informationen im Newsblog.

Selenskyj trifft Scholz in Frankfurt

5.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt am Freitag nach Deutschland und wird sich auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) treffen. Die beiden wollen in Frankfurt am Main am frühen Nachmittag zu einem Vier-Augen-Gespräch zusammenkommen, wie ein Regierungssprecher am Abend bestätigte.

Am Freitagvormittag beginnt auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz auch ein weiteres Treffen zur Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland. Dort werden zahlreiche Verteidigungsminister und ranghohe Militärs beraten. Nach "Spiegel"-Informationen reist auch Selenskyj an. Erwartet werden etwa Beratungen darüber, wie die Flugabwehr der Ukraine gestärkt werden kann. Zur Kontaktgruppe gehören rund 50 Staaten, darunter Deutschland.

Russland: Ukraine beschießt Grenzstadt

3.07 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben offiziellen Angaben aus Russland zufolge am Abend dreimal die russische Grenzstadt Schebekino beschossen. Dabei seien 15 Privathäuser beschädigt worden, teilte der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, auf seinem Telegram-Kanal mit. Auch ein Fabrikdach wurde demnach beschädigt. An mehreren Orten habe es gebrannt. Das genaue Ausmaß der Schäden solle bei Tageslicht begutachtet werden. Informationen zu möglichen Opfern gab es zunächst nicht. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Großbritannien liefert Ukraine Luftabwehrraketen

1.20 Uhr: Großbritannien liefert der Ukraine 650 Raketen zur Luftabwehr. Das teilte das Verteidigungsministerium in London vor einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz mit.

Verteidigungsminister John Healey werde das Luftabwehr-Paket im Wert von 162 Millionen Pfund (192 Millionen Euro) bei dem Treffen verkünden, hieß es in einer Mitteilung. Finanziert werde es vornehmlich aus der drei Milliarden Pfund (3,5 Milliarden Euro) schweren jährlichen Unterstützung Großbritanniens für die Ukraine.

Ukraine greift Hafen der Schwarzmeerflotte an

1.05 Uhr: Die Ukraine hat mit Seedrohnen die russische Schwarzmeerflotte in ihrem neuen Hafen in Noworossijsk angegriffen. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass zwei Drohnen im nordöstlichen Teil der Schwarzen Meeres zerstört worden seien. Bewohner der Region wurden aufgefordert, sich von der Küste fernzuhalten. Der ehemalige ukrainische Regierungsberater Anton Gerashchenko teilte auf X Videos russischer Militärblogger, die Explosionen im Hafen von Noworossijsk zeigen sollen. Russland hat in den vergangenen Monaten nach mehreren ukrainischen Angriffen auf seinen Flottenhafen in Sewastopol auf der Krim seine Schiffe weiter östlich nach Noworossijsk und Fedosa verlegt. Dort befinden sich auch Umschlagplätze für die russische Militärlogistik.

CDU-Politiker Wadephul fordert mehr Hilfe für Ukraine

0.20 Uhr: Der CDU-Verteidigungspolitiker Johann Wadephul hat vor Beginn des Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein die Bundesregierung zu weiteren Hilfen für Kiew aufgefordert. "Wir müssen mit Zusagen nach Ramstein reisen und nicht mit Hoffnungsversprechen", sagte Wadephul dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitagsausgaben). Er forderte die Bundesregierung auf, "sich einen Ruck zu geben".

"Wir sind in einer entscheidenden Phase des Krieges", argumentierte Wadephul. Einen "Durchhänger" könne die Ukraine sich nicht erlauben. Die USA seien wegen des Wahlkampfes derzeit nicht in der Lage, weitere Zusagen zu machen. "Deshalb kommt es umso mehr auf Europa und damit auf Deutschland an", sagte der Unionspolitiker.

Donnerstag, 5. September

Ukrainischer Armeechef: Kursk-Einsatz zeigt Wirkung

22.18 Uhr: Der Vorstoß der ukrainischen Streitkräfte in die westrussische Region Kursk zeigt nach Angaben ihres Oberbefehlshabers Wirkung. "In den vergangenen sechs Tagen hat der Feind in Richtung Pokrowsk keinen Meter Boden gewonnen. Mit anderen Worten, unsere Strategie funktioniert", sagt Olexander Syrskyj. Das Vorrücken in Kursk habe "die Moral nicht nur des Militärs, sondern der gesamten ukrainischen Bevölkerung deutlich verbessert."

Selenskyj und Scholz treffen sich am Freitag