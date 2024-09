Putin droht Nato mit Krieg – Briten reagieren

Der russische Machthaber Wladimir Putin droht dem Westen schon wieder mit Vergeltung. Daraufhin reagiert der britische Premierminister. Alle Informationen im Newsblog.

Britischer Premier: Wollen keinen Konflikt mit Russland

2.46 Uhr: Der britische Premierminister Keir Starmer hat die Behauptung von Russlands Präsident Wladimir Putin zurückgewiesen, dass eine Freigabe weitreichender Waffen des Westens für Angriffe tief in russischem Territorium einer Kriegsbeteiligung der Nato gleichkäme. Großbritannien wolle keinen Konflikt mit Russland, sagte Starmer auf dem Weg nach Washington. "Die Ukraine hat ein Recht auf Selbstverteidigung", dieses Recht unterstütze Großbritannien voll und ganz und biete in diesem Kontext Ausbildungsmöglichkeiten an. "Aber wir suchen keinen Konflikt mit Russland - das ist nicht im Geringsten unsere Absicht", betonte der britische Premier.

Kiew hat wiederholt darum gebeten, dass Großbritannien und die USA den Gebrauch weitreichender Raketen freigeben, damit die Ukraine damit Ziele im russischen Hinterland angreifen kann. Dies dürfte auch bei Starmers Treffen mit US-Präsident Joe Biden am Freitag in Washington ein Thema sein. "Ich möchte morgen sicherstellen, dass diese Diskussionen, die taktischen Diskussionen, in den richtigen strategischen Kontext der Situation in der Ukraine gestellt werden", betonte Starmer.

Die USA beschränken den Einsatz ihrer Waffen gegen Russland nach offizieller Darstellung auf die Abwehr der russischen Offensive gegen die ostukrainische Stadt Charkiw. Die britische Regierung äußert sich bislang nicht konkret zur Frage, was sie der Ukraine mit den von ihr zur Verfügung gestellten Waffen genau erlaubt.

Ukraine: Vier Tote nach russischem Angriff auf Charkiw

2.30 Uhr: Die regionalen Behörden in Charkiw teilen den Tod von drei Menschen nach einem russischen Beschuss mit. In einer Erklärung hieß es außerdem, neun weitere Personen seien bei dem Angriff auf das Dorf Borowa südöstlich von Charkiw verletzt worden. Das ukrainische Innenministerium hatte zuvor berichtet, dass Rettungsdienste bereits wegen eines anderen Angriffs im Einsatz waren, als die Moskauer Truppen erneut schossen. Unter den Verletzten seien auch Rettungskräfte. In der benachbarten Grenzregion Sumy haben russische Streitkräfte nach Angaben örtlicher Behörden im Laufe des Donnerstags 57 Mal Grenzgebiete beschossen. Eine Person sei nach einem Angriff in der Nähe der Stadt Jampil getötet worden. Die Region Sumy liegt gegenüber der südrussischen Region Kursk.

Donnerstag, 12. September

Putin: Bei Erlaubnis zu Raketeneinsatz durch Ukraine wäre Nato "im Krieg mit Russland"

18.28 Uhr: Kremlchef Wladimir Putin droht wieder einmal westlichen Staaten. Diese befänden sich mit Russland "im Krieg", falls der Ukraine die Erlaubnis zum Einsatz westlicher weitreichender Waffen gegen Ziele in Russland erteilt werde, behauptete er. "Dies würde die Natur des Konflikts erheblich verändern", sagte Putin einem Reporter des staatlichen Fernsehens. "Es würde bedeuten, dass sich die Nato-Länder im Krieg mit Russland befinden."

Putin und seine Propagandisten haben der Nato immer wieder gedroht. Russlands Präsident behauptet, dass angeblich nur die liefernden Staaten dazu in der Lage seien, die entsprechenden Waffen für den Einsatz gegen Ziele in Russland zu programmieren. Mehr zu der erwarteten Entscheidung der USA und Großbritanniens lesen Sie hier. Warum Politiker der Ampelregierung die Lieferungen gerade jetzt für richtig halten, lesen Sie hier. Russland hat vom Iran neue ballistische Raketen erhalten, die erhebliche Auswirkungen auf den Kriegsverlauf haben können (mehr zu diesen Raketen lesen Sie hier).

Selenskyj wirft Russland Angriffe auf Rotes Kreuz und Getreidefrachter vor

15.42 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland ein weiteres Kriegsverbrechen vorgeworfen. Die Besatzer hätten in der Region Donezk ein Fahrzeug des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz angegriffen. Bei dem russischen Schlag seien drei Menschen getötet und zwei weitere verletzt worden. Selenskyj veröffentlicht dazu ein Foto von einem in Flammen stehenden Lastwagen des Roten Kreuzes. "In diesem Krieg ist alles absolut klar – Russland sät das Böse, die Ukraine verteidigt das Leben", teilt Selenskyj im sozialen Netzwerk X mit.