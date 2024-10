Erneut Luftalarm an Rumäniens Grenze zur Ukraine

21.45 Uhr: Im Nato-Land Rumänien ist erneut Luftalarm im Zusammenhang mit möglichen russischen Angriffen im Nachbarland Ukraine ausgelöst worden. Der Katastrophenschutz (ISU) des Landes informierte die Bevölkerung der Region nordwestlich der Donau-Stadt Tulcea per SMS, dass es möglich sei, dass in Kürze "Gegenstände aus dem Luftraum abstürzen" könnten. Es sei ratsam, Keller oder andere Luftschutzeinrichtungen aufzusuchen.

Vergangene Woche hatte Rumäniens Luftwaffe zudem zwei verdächtige Flugobjekte gesichtet, die vom Schwarzen Meer aus in den rumänischen Luftraum geflogen waren. Ob es sich dabei um russische Drohnen gehandelt hat, gilt als unklar. Die Nato hatte Russland in Zusammenhang mit einem dieser Vorfälle eine Verletzung des rumänischen Luftraums vorgeworfen.

EU drängt Brics-Staaten auf Putin einzuwirken

15.55 Uhr: Die EU drängt die Teilnehmer des Brics-Gipfels im russischen Kasan dazu, Präsident Wladimir Putin zur Beendigung des Ukraine-Kriegs aufzufordern. Man vertraue darauf, dass "alle Teilnehmer des Gipfels" – mehr als 20 Staats- und Regierungschefs – Putin entsprechend ansprechen werden, sagt ein EU-Sprecher. Eine Stellungnahme der Regierung in Moskau liegt nicht vor. An dem Gipfel nehmen unter anderem Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping , Indiens Ministerpräsident Narendra Modi und der iranische Präsident Massud Peseschkian teil. Gegen Putin liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg vor.

G7 einig über 50-Milliarden-Kredit für Ukraine

Auch der US-amerikanische Verteidigungsminister Lloyd J. Austin III bestätigte die Präsenz von nordkoreanischen Truppen in Russland. Austin bezeichnete die Präsenz der Soldaten als eine "sehr ernste" Eskalation, die sowohl in Europa als auch in Asien Auswirkungen haben werde. Wie viele nordkoreanische Soldaten nach Russland entsandt wurden und was sie da genau tun sollen, ist derzeit noch unklar.