Selenskyj-Vertrauter stellt Termin für Präsidentschaftswahl in Aussicht

16.42 Uhr: Andrij Jermak, Chef des ukrainischen Präsidialamts, hat angekündigt, dass "sofort" nach Ende des russischen Kriegs gegen die Ukraine Präsidentschaftswahlen abgehalten werden sollen. Damit soll es allen Soldaten und Geflüchteten ermöglicht werden, an den Abstimmungen teilzunehmen, erklärt er der italienischen Zeitung "Corriere della Sera". Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj habe sich eindeutig geäußert, so Jermak: "Er will, dass alle Soldaten und Geflüchteten im Ausland wählen können. Aber jetzt müssen die Ressourcen in den Krieg gehen."