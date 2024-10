Die Ukraine und Südkorea vereinbaren engeren Kontakt. Russland verzeichnet die größten Geländegewinne seit 2022. Alle Informationen im Newsblog.

Nordkoreanische Ministerin besucht Moskau und Wladiwostok

12.33 Uhr: Inmitten der Berichte über Tausende Soldaten aus Nordkorea in Russland ist die nordkoreanische Außenministerin Choe Son-hui zu einem Besuch im großen Nachbarland eingetroffen. Sie wurde zunächst in der fernöstlichen Hafenstadt Wladiwostok begrüßt, bevor am Mittwoch ihre Gespräche in Moskau geplant sind. Das meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass.

Die zweite Visite der Ministerin in Russland in diesem Jahr soll nach diplomatischen Angaben die zwischen den Staatschefs Wladimir Putin und Kim Jong Un vereinbarte strategische Kooperation vorantreiben. Anders als im Januar sei aber diesmal kein Treffen mit Putin geplant, sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Nach Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums sind bereits etwa 10.000 Soldaten aus dem abgeschotteten kommunistischen Nordkorea nach Russland geschickt worden. Befürchtet wird, dass sie die russische Armee im Angriffskrieg gegen die Ukraine verstärken könnten.

Ukraine vereinbart engeren Kontakt mit Südkorea

11.38 Uhr: Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj angesichts der nordkoreanischen Verwicklung in den Ukraine-Krieg einen engeren Kontakt mit Südkorea vereinbart.

Wie Selenskyj nach einem Telefonat mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Yoon Suk Yeol auf dem Kurznachrichtendienst X schreibt, sollen unter anderem Geheimdienstinformationen und Expertenkenntnisse ausgetauscht werden. "Als Teil dieser Einigung werden die Ukraine und die Republik Korea bald Delegationen austauschen, um das Vorgehen zu koordinieren", kündigt Selenskyj an.

Tote nach russischem Luftangriff auf Charkiw

8.23 Uhr: Bei einem russischen Raketenangriff in der ostukrainischen Großstadt Charkiw sind mindestens vier Menschen getötet worden. Sie seien von Rettungskräften in den Trümmern zerstörter Häuser gefunden worden, teilte Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram mit. Er sprach von 4 zerstörten und 19 beschädigten Gebäuden nach den nächtlichen Angriffen.

Die Stadt dicht an der Grenze zu Russland war schon am Montagabend Ziel eines russischen Angriffs mit Gleitbomben gewesen. Beschädigt wurde das historisch bedeutende Gebäude Derschprom, einst das erste Hochhaus der Sowjetunion. Neun Menschen wurden verletzt.

Verletzte nach russischem Drohnenangriff auf Kiew

7.10 Uhr: Herabfallende Trümmer einer zerstörten russischen Drohne verletzen in Kiew nach ukrainischen Angaben zwei Menschen und setzen ein Wohnhaus in Brand. Eines der Opfer im Stadtteil Solomjanskyj sei ins Krankenhaus gebracht worden, teilt Bürgermeister Vitali Klitschko über seinen Telegram-Kanal mit. Zudem seien mehrere Autos in Brand geraten. Ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur Reuters berichtet von Rauch, der über dem Wohnviertel im Westen Kiews aufsteige. Fotos der Kiewer Militärverwaltung zeigen ein brennendes Wohnhaus, auch mehrere Autos stehen in Flammen. Auch im Stadtteil Swjatoschynskyj seien Drohnen-Trümmer niedergegangen, teilt die Militärverwaltung mit.

Zuvor waren Einsatzkräfte in den westlichen Stadtteil Solomjanskyj ausgerückt. "Das Team ist auf dem Weg", teilt Bürgermeister Vitali Klitschko über seinen Telegram-Kanal mit. "Details später." Die Militärverwaltung von Kiew erklärt auf Telegram, ukrainische Luftabwehreinheiten versuchten derzeit, einen russischen Drohnenangriff abzuwehren.

KCNA: Nordkoreas Außenministerin reist nach Russland

1.05 Uhr: Vor dem Hintergrund wachsender internationaler Besorgnis über eine mögliche militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland ist die nordkoreanische Außenministerin Choe Son Hui am Montag zu einem offiziellen Besuch nach Russland aufgebrochen. Dies berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag, ohne weitere Details zu nennen.

Die Reise erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Berichte über die Entsendung nordkoreanischer Soldaten in die Ukraine verdichten. Nato, Südkorea, die USA und die Ukraine haben in den vergangenen Tagen bestätigt, dass nordkoreanische Militäreinheiten in der russischen Region Kursk nahe der ukrainischen Grenze stationiert wurden.

Russland verzeichnet im Oktober größten Geländegewinn seit 2022