Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche spricht sich für die Wiedereinführung der Todesstrafe in Russland aus. Baerbock ist zu ihrem achten Besuch in Kiew eingetroffen. Alle Informationen im Newsblog.

Deutschland gibt Ukraine weitere 200 Millionen an Winterhilfe

16.10 Uhr: Deutschland stellt der Ukraine weitere 200 Millionen Euro an Winterhilfe zur Verfügung. Das kündigt Außenministerin Annalena Baerbock in Kiew an. "Wir als deutsche Bundesregierung , als größtes Land Europas, wissen um unsere Verantwortung", sagt Baerbock bei einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha und fügt hinzu. "Ihr seid nicht alleine."

EU und Südkorea fordern Abzug Norkoreas aus der Ukraine

15.42 Uhr: Die EU und Südkorea kritisieren die nordkoreanischen Waffenlieferungen an Russland und fordern den Abzug nordkoreanischer Truppen aus der Ukraine. In einer gemeinsamen Erklärung fordern der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und der südkoreanische Außenminister Cho Tae-yul ein Ende der militärischen Zusammenarbeit und einen Abzug der nordkoreanischen Streitkräfte.

"Russlands Aggression gegen die Ukraine ist eine existenzielle Bedrohung", schreibt Borrell in einem Beitrag auf X. Südkorea und die EU seien sich in der Unterstützung der Ukraine einig. Südkorea hat der Ukraine Ausrüstung geliefert, etwa zur Minenräumung, hat aber Forderungen nach Waffen abgelehnt.

Patriarch Kyrill: "Jesus Christus hat die Todesstrafe nicht verurteilt"

15.40 Uhr: Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kyrill I., hat sich in der Debatte um die Wiedereinführung der Todesstrafe in Russland für sie ausgesprochen, wie mehrere Medien berichten. Kyrill I. sagte vor einer Veteranengruppe: "Jesus Christus hat die Todesstrafe nicht verurteilt, obwohl er selbst zu Unrecht darunter leiden musste."

Baerbock in Kiew: Stehen felsenfest an Seite der Ukraine

9.10 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist zu ihrem achten Besuch in Kiew seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 eingetroffen. In der ukrainischen Hauptstadt will sich die Grünen-Politikerin ein Bild von der aktuellen Lage im ukrainischen Abwehrkampf machen. "Fast 1.000 Tage erschüttert Putins Krieg den Alltag der Ukrainerinnen und Ukrainer – nicht aber ihren Mut und ihre Hoffnung auf ein sicheres Leben in einer freien Ukraine", so Baerbock bei ihrer Ankunft am Montagmorgen mit Blick auf Russlands Präsident Wladimir Putin.