Selenskyj in Saudi-Arabien eingetroffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (l.) trifft in Dschidda den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman (Quelle: Uncredited)

In Saudi-Arabien will der ukrainische Präsident mit US-Vertretern verhandeln. In Russland wurde eine Ölraffinerie angegriffen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Selenskyj in Saudi-Arabien eingetroffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu Gesprächen über eine mögliche Friedenslösung in seinem Land in Saudi-Arabien eingetroffen. Er landete in der Küstenstadt Dschidda am Roten Meer, wie der ukrainische staatliche Auslandssender Freedom bei Telegram bestätigte. Während des eintägigen Besuchs ist ein Treffen mit dem Kronprinzen und faktischen Herrscher des Landes, Mohammed bin Salman, geplant.

Für Gespräche mit einer US-Delegation unter Führung von Außenminister Marco Rubio wird eine Gruppe ukrainischer Unterhändler um Selenskyjs Kanzleichef Andrij Jermak, Außenminister Andrij Sybiha und Verteidigungsminister Rustem Umjerow länger in dem Golfstaat bleiben.

An den für Dienstag geplanten Gesprächen zwischen Vertretern der USA und der Ukraine nimmt Selenskyj nicht teil. Der Präsident sagte am Vorabend, dass Kiew auf Ergebnisse hoffe, die den Frieden näher brächten und zur Fortsetzung der US-Unterstützung führten.

Ukraine greift Ölraffinerie in Russland an

Immer wieder greift die ukrainische Armee Ziele in Russland an, um Nachschubwege abzuschneiden. Dieses Mal soll dabei eine Raffinerie getroffen worden sein. Mehr dazu lesen Sie hier.

Musk: Bei Abschaltung von Starlink bricht Ukraine zusammen

Der US-Milliardär Elon Musk betont die Bedeutung seines Satellitensystems Starlink für die ukrainischen Truppen im Abwehrkampf gegen Russland. "Wenn ich es abschalten würde, bräche ihre gesamte Front zusammen", schreibt Musk, ein enger Berater von US-Präsident Donald Trump, auf seiner Plattform X. Starlink bilde das Rückgrat der ukrainischen Streitkräfte. Mehr dazu lesen Sie hier.

Melnyk kritisiert Sondierungspapier

Der ehemalige Botschafter der Ukraine, Andrij Melnyk, hat sich entsetzt über die nur kurze Erwähnung seines Landes im Sondierungspapier von Union und SPD geäußert. Er sprach von einer "Katastrophe für die Ukraine". Lesen Sie hier mehr über Melnyks Beitrag.

Viele Tote und Verletzte nach russischen Luftangriffen

Russland hat mit einem neuen schweren Luftangriff in der ostukrainischen Bergbaustadt Dobropillja im Gebiet Donezk mindestens elf Menschen getötet. Mindestens 30 Menschen wurden bei den Treffern in Wohnhäusern verletzt, darunter fünf Kinder, wie die Rettungskräfte mitteilten. Acht fünfgeschossige Wohnhäuser seien beschädigt worden und rund 30 Autos. Auf Fotos waren brennende Gebäude zu sehen. Etwa 20 Wohnungen gerieten in Brand, hieß es.

Russland setzte demnach seinen Mehrfachraketenwerfer vom Typ Tornado ein, aber auch Drohnen und eine Rakete vom Typ Iskander. Die Stadt war bereits oft Ziel von Angriffen. Am Abend war zunächst von fünf Toten die Rede gewesen. Insgesamt starben seit Freitag in der Region Donezk mindestens 20 Menschen, wie Gouverneur Wadym Filaschkin auf Telegram mitteilte.

Auch im Gebiet Charkiw im Osten der Ukraine kamen laut Behörden mindestens drei Menschen ums Leben. Mehrere Menschen wurden demnach bei dem Drohnenangriff mitten in der Nacht verletzt.

