Russland hält sich weiterhin nicht an die Teil-Waffenruhe mit der Ukraine. Präsident Selenskyj setzt seine Hoffnungen in Friedrich Merz. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Europäische Militärdelegation zu Gesprächen in Kiew

Kreml: Noch kein Signal der Europäer zu Friedensgesprächen

Russland: 107 Drohnen abgeschossen – Flughäfen vorübergehend zu

Kallas: USA beachten in Gesprächen mit Russland rote Linien

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas ist zuversichtlich, dass die USA in den Gesprächen mit Russland die Positionen der Ukraine und Europas respektieren. Außenminister Marco Rubio habe zugesichert, keine Zugeständnisse zu machen, die rote Linien überschritten, sagte Kallas beim Treffen der Nato-Außenministerinnen und Außenminister in Brüssel .

Putins "Gentleman" soll Trump in Washington überzeugen

Baerbock: Verteidigungsausgaben von Nato-Staaten auf Weg zu über drei Prozent

Die Nato-Staaten sind nach den Worten von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock auf bestem Weg, ihre Verteidigungsausgaben auf über drei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung zu erhöhen. Zugleich mahnte Baerbock beim Treffen der Nato-Außenministerinnen und Außenminister in Brüssel, der russische Präsident Wladimir Putin sei an einem Frieden in der Ukraine nicht interessiert. Stattdessen spiele er auf Zeit und stelle immer neue Forderungen.

Russland bereitet neue Offensive vor: Wo schlägt Putin zu?

Russland setzt auf kuriose Methode zum Schutz gegen Drohnen

Tote und Verletzte bei russischem Angriff auf Wohnhaus

Bei russischen Drohnenangriffen auf die Ukraine sind laut örtlichen Behördenangaben in der Stadt Charkiw im Osten des Landes mindestens vier Menschen getötet und mehr als 30 verletzt worden. Bei dem Angriff am späten Donnerstagabend seien Wohn- und Bürogebäude ins Visier genommen worden, erklärte der ukrainische Rettungsdienst am Freitag im Onlinedienst Telegram. In der Folge seien mehrere Brände ausgebrochen. Russland meldete indes ebenfalls Drohnenangriffe seitens der Ukraine.