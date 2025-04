Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj fordert Trump zu Ukraine-Besuch auf

Selenskyj bei einer Pressekonferenz Anfang April. (Quelle: Alina Smutko/Reuters)

Estland setzt einen russischen Tanker fest. Mindestens 31 Menschen sterben durch einen russischen Raketenangriff. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Selenskyj fordert Trump zu einem Besuch in der Ukraine auf

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat US-Präsident Donald Trump aufgefordert, in die Ukraine zu reisen, um sich ein Bild der durch den russischen Angriffskrieg verursachten Zerstörung zu machen. "Wir möchten, dass Sie kommen und sich das ansehen", sagte Selenskyj in einem am Sonntag (Ortszeit) im US-Sender CBS ausgestrahlten Interview an den US-Präsidenten gerichtet.

"Bevor Sie irgendwelche Entscheidungen treffen oder Verhandlungen führen - kommen Sie und sehen Sie sich die Menschen, Zivilisten, Soldaten, Krankenhäuser, Kirchen und Kinder an, die zerstört oder tot sind", sagte Selenskyj. Bei einem Besuch in der Ukraine würde Trump verstehen, "was (der russische Präsident Wladimir) Putin getan hat".

Das Interview für die Sendung "60 Minutes" war vor dem russischen Angriff auf Sumy im Nordosten der Ukraine aufgezeichnet worden. Bei dem Angriff wurden am Sonntag mindestens 34 Menschen getötet. Der Vorfall wurde international scharf verurteilt.

Merz: Ukraine muss mit Hilfen aus der Defensive kommen

CDU-Chef Friedrich Merz hat eine mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine damit begründet, dass die ukrainische Armee aus der Defensive kommen müsse. "Die Militärs würden sagen, sie müssen vor die Lage kommen", sagt der designierte Kanzler in der ARD. Für den Fall weiterer russischer Angriffe müsse die Ukraine in der Lage sein, dass "zum Beispiel die wichtigste Landverbindung zwischen Russland und der Krim zerstört wird", fügt er hinzu. Denn auf der Krim liege der größte Teil des militärischen Nachschubs für die russische Armee. "Das wäre eine Möglichkeit, dieses Land nun endlich mal strategisch ... vor die Lage zu bringen." Russlands Präsident Wladimir Putin müsse irgendwann die Aussichtslosigkeit dieses Krieges erkennen.

USA: Russischer Angriff "überschreitet die Grenzen des Anstands"

Die USA haben den russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Sumy mit nach offiziellen Angaben mindestens 32 Toten und rund 100 Verletzten scharf kritisiert. "Als früherer militärischer Befehlshaber verstehe ich etwas von Zielplanung und das hier ist falsch", schrieb der US-Sondergesandte für die Ukraine, Keith Kellogg, am Sonntag im Onlinedienst X. "Der Angriff der russischen Streitkräfte gegen zivile Ziele in Sumy überschreitet die Grenzen des Anstands."

Es seien "zahlreiche Zivilisten getötet und verwundet" worden, schrieb Kellogg weiter. Der Angriff auf das Stadtzentrum von Sumy war zwei Tage nach einem Treffen des US-Sondergesandten Steve Witkoff mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin erfolgt.

Der EU-Ratspräsident António Costa schrieb im Onlinedienst X von einem "verbrecherischen Angriff auf das Stadtzentrum von Sumy". Russland führe seinen "Feldzug der Gewalt" fort und beweise "einmal mehr, dass es diesen Krieg nur deshalb gibt und er nur deshalb weitergeht, weil Russland dies will". Olaf Scholz (SPD) sprach von einem "barbarischen Akt".

Zahl der Todesopfer nach russischem Angriff auf Sumy steigt auf 31

Die Zahl der Todesopfer nach dem russischen Raketenangriff auf die ostukrainische Stadt Sumy ist nach Angaben der Rettungskräfte auf 31 gestiegen. Unter anderem seien zwei Kinder bei dem Angriff getötet worden, erklärten die Rettungskräfte am Sonntag im Onlinedienst Telegram. Zudem seien 84 Menschen verletzt worden.

Sumy liegt 50 Kilometer hinter der Grenze zwischen der Ukraine und Russland. "Russland hat das Stadtzentrum mit ballistischen Raketen angegriffen, als viele Menschen auf der Straße waren", erklärten die Rettungskräfte. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem "schrecklichen Raketenangriff" und forderte den Westen zu mehr "Druck" auf Russland auf, um den Krieg zu beenden.

