In seiner Zeit als Oppositionspolitiker hatte Merz sich offen für eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine gezeigt. Dies gelte weiterhin, sagte der CDU-Vorsitzende am Sonntag in der ARD. "Nicht, dass wir selbst in diesen Krieg eingreifen, sondern dass wir die ukrainische Armee mit solchen Waffen ausrüsten." Merz ergänzte auf Nachfrage, er habe immer gesagt, dass er dies nur in Abstimmung mit den europäischen Partnern tun würde.

Kreml bietet USA Bilanz zu Angriffsstopp auf Energieanlagen an

Nach vier Wochen läuft am Freitag, 18. April, eine russisch-ukrainische Übereinkunft über einen gegenseitigen Angriffsverzicht auf Energieanlagen aus. Dieser war im März in einem Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit Russlands Staatschef Wladimir Putin verabredet worden. Nun bietet der Kreml den USA überraschend an, eine Bilanz des Angriffsstopps zu ziehen. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

Trump: Russischer Angriff auf Sumy wohl ein Fehler

US-Präsident Donald Trump und das Weiße Haus haben den russischen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Sumy mit mindestens 34 Toten scharf verurteilt. "Ich denke, es war schrecklich", sagte Trump an Bord der Air Force One auf dem Weg nach Washington am Sonntag (Ortszeit). "Mir wurde gesagt, dass sie einen Fehler gemacht haben. Aber ich denke, es ist eine schreckliche Sache. Ich denke, der ganze Krieg ist eine schreckliche Sache", fügte der Präsident hinzu.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Brian Hughes, sagte, der Raketenangriff sei "eine klare und brutale Erinnerung daran", dass Verhandlungen nötig seien, "um diesen schrecklichen Krieg zu beenden". Weder Trump noch das Weiße Haus erwähnten in ihrer Kritik Russland namentlich. US-Außenminister Marco Rubio hatte allerdings zuvor den "Opfern des heutigen schrecklichen russischen Raketenangriffs auf Sumy" sein Beileid ausgesprochen.

