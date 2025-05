Newsblog zum Ukraine-Krieg Verletzte bei Angriffen in der Ukraine und Russland gemeldet

Rauch steigt von einer Explosion nach einem russischen Drohnenangriff auf: Die Kampfhandlungen gehen unvermittelt weiter.

Trotz Plänen für eine zweite Verhandlungsrunde zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gehen Kampfhandlungen weiter. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Verletzte bei Angriffen in Ukraine und Russland gemeldet

Trotz Plänen für eine zweite Verhandlungsrunde zur Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gehen die Kampfhandlungen weiter. In der Nacht zum Samstag seien bei einem russischen Angriff auf das grenznahe ukrainische Gebiet Sumy Raketen in einem Wohngebiet eingeschlagen und Lagerhäuser zerstört worden, teilte die regionale Militärverwaltung mit. Mindestens ein Mensch wurde demnach verletzt. Auch aus den Gebieten Charkiw, Donezk, Mykolajiw und Winnyzja wurden Explosionen gemeldet.

Im russischen Gebiet Kursk wurden nach Angaben der Regionalverwaltung bei ukrainischen Drohnenangriffen mindestens zehn Menschen verletzt, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtete. Mehrere Wohnhäuser seien beschädigt worden. Die Angaben beider Seiten ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Russland führt seit mehr als drei Jahren einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland. Die Führung in Moskau hat für den 2. Juni eine zweite Verhandlungsrunde in Istanbul angesetzt, um mit Vertretern der Ukraine über eine mögliche Beendigung des Kriegs zu sprechen. Die direkten Gespräche waren in diesem Monat auf russische Initiative erstmals seit 2022 wieder aufgenommen worden.

Erdoğan: Ukraine soll an Verhandlungen teilnehmen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan drängt seinen Kollegen Wolodymyr Selenskyj, sein Land müsse den Verhandlungstermin mit Russland am Montag in Istanbul wahrnehmen. Erdoğan habe in einem Telefonat die Bedeutung einer Teilnahme beider Parteien mit starken Delegationen an den Gesprächen betont, teilt das Präsidialamt in Ankara mit. Ein Treffen der Staatsoberhäupter beider Länder im Anschluss an die Verhandlungen könnte den Friedensprozess weiter voranbringen, erklärt Erdoğan demnach. Die Ukraine hat bislang offen gelassen, ob sie eine Delegation nach Istanbul schicken wird.

Trump: Putin und Selenskyj sind stur

US-Präsident Donald Trump hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und seinen russischen Kollegen Wladimir Putin erneut kritisiert. Beide seien stur, sagte Trump am Nachmittag in Washington mit Blick auf die bislang erfolglosen Gespräche über einen Waffenstillstand.

US-Senat will kommende Woche über Sanktionen beraten

Der US-Senat wird kommende Woche Sanktionen gegen Russland und Länder beraten, die russisches Öl und andere Waren kaufen. Das kündigt der republikanische Senator Lindsey Graham an. Graham wirft dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, den Friedensprozess mit der Ukraine in die Länge zu ziehen. Er äußert sich skeptisch über die geplante zweite Runde direkter Gespräche zwischen Russland und der Ukraine am Montag in Istanbul. Dies sei eine "russische Farce", sagt er.

Selenskyj: Russland hält für Gespräche nötige Liste mit Bedingungen zurück

Vor möglichen Waffenruhe-Gesprächen in der kommenden Woche hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj der russischen Seite vorgeworfen, eine versprochene Liste mit Bedingungen für einen Frieden in der Ukraine zurückzuhalten. "Seit über einer Woche sind die Russen nicht in der Lage, dieses sogenannte 'Memorandum' vorzulegen", schrieb Selenskyj im Onlinedienst X. "Leider tut Russland alles, was es kann, um sicherzustellen, dass ein mögliches nächstes Treffen keine Ergebnisse bringt", fügte er hinzu.