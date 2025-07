Aktualisiert am 13.07.2025 - 17:08 Uhr

Aktualisiert am 13.07.2025 - 17:08 Uhr

Dem ukrainischen Geheimdienstchef Wassyl Maljuk zufolge ist der Mord an einem hochrangigen Agenten Kiews aufgeklärt und die Täter selbst wurden getötet. (Archivbild) (Quelle: -/SBU/dpa/dpa-bilder)

Nach dem Mord an einem Geheimdienstoffizier wurden nun zwei mutmaßliche russische Spionen getötet. Nordkorea bekräftigt seine Unterstützung für Putin. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Russische Truppen erobern Karl Marx Siedlung

Russische Truppen haben nach eigener Darstellung die Siedlung Karl Marx in der ostukrainischen Region Donezk eingenommen. Damit sei die Eroberung der von Russland beanspruchten Region Donezk beinahe vollständig abgeschlossen, berichtete die russische Staatsagentur Tass unter Berufung auf Militärs. Lediglich zwei Siedlungen stünden noch unter der Kontrolle ukrainischer Einheiten. Aus Kiew gab es dafür keine Bestätigung.

In den ehemaligen Gebieten der einstigen Sowjetunion gibt es viele Ortsnamen mit Bezug auf die damals herrschende Kommunistische Partei und deren führende Politiker. So gibt es eine Vielzahl von Siedlungen mit dem Namen Karl Marx oder auch des Staatsgründers Lenin.

IAEA meldet Schüsse am Atomkraftwerk Saporischschja

Ein Team der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) hat nach eigenen Angaben am Samstagabend nahe dem von russischen Truppen besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja Hunderte Schüsse aus Handfeuerwaffen gehört. Die mit den Vereinten Nationen verbundene Organisation sprach von einer ungewöhnlich hohen Zahl an Schüssen, die ab etwa 22 Uhr Ortszeit über den Zeitraum einer Stunde abgefeuert worden seien. Die IAEA bemühe sich derzeit um weitere Informationen zu dem Vorfall.

Mutmaßliche Spione offenbar von ukrainischem Geheimdienstoffizier getötet

"Bei der Festnahme haben sie Widerstand geleistet, es kam zu einem Feuergefecht, so dass die Schurken liquidiert wurden", sagte er auf einem vom SBU per Telegram verbreiteten Video. Der Tod sei die einzige Perspektive für solche Verbrecher, betonte er. Tatsächlich sind am Ende des Videos zwei Leichen hinter Maljuk zu erkennen. Mutmaßlich handelt es sich um die beiden Getöteten, einen Mann und eine Frau.