Corona-Lage in München

Corona-Intensivpatienten sollen verlegt werden

24.11.2021, 18:31 Uhr | MaM, t-online, dpa

Blick in eine Intensivstation: Kliniken in München sind nahezu ausgelastet. (Quelle: Peter Kneffel/dpa)

Die Corona-Pandemie spitzt sich in Bayern zu. In München und im restlichen Bayern sind die Intensivbetten knapp. Deswegen werden nun die ersten Patienten verlegt.

Wie schon im vergangenen Winter steigen die Infektionszahlen bundesweit wieder rasant an. Auch München ist von der vierten Corona-Welle erfasst. Das Robert Koch-Institut meldete in der bayerischen Landeshauptstadt am Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 594,8.

24. November: Corona-Intensivpatienten sollen aus Bayern verlegt werden

Wegen Überlastung der bayerischen Krankenhäuser werden in den kommenden Tagen voraussichtlich 50 Corona-Intensivpatienten aus Bayern in andere Bundesländer verlegt.



Das sagte am Mittwoch der Nürnberger Branddirektor Marc Gistrichovsky, der die landesweiten Planungen im Rahmen des sogenannten Kleeblatt-Mechanismus koordiniert. Wann und wohin, ist noch unklar. "Die Planungen laufen", sagte Gistrichovsky. Die "Zielgebiete" würden nach der Erfassung der geeigneten Patientinnen und Patienten ermittelt. Das bundesweite Intensivregister meldete erstmals mehr als 1.000 Covid-Intensivpatienten in Bayerns Krankenhäusern, der höchste Stand seit Beginn der Pandemie.

Das "Kleeblatt-Konzept" zur strategischen Verlegung von Intensivpatienten soll verhindern, dass dringend behandlungsbedürftige Patienten wegen Überlastung der Intensivmedizin in einem Bundesland nur noch unzureichend oder gar nicht mehr versorgt werden können.

22. November: Intensivbetten in München werde knapp

In München sind die Intensivstationen voll, das zeigt das Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI).

Demnach ist im Landkreis München kein einziges Intensivbett mehr frei. In der Stadt München stehen lediglich 20 Intensivbetten zur Verfügung. Von 449 Betten sind dort 429 Betten belegt. 123 Patienten sind wegen einer Corona-Infektion auf der Intensivstation, 70 davon müssen derzeit beatmet werden.

20. November: Clubs und Bars müssen wieder schließen – Sperrstunde für Gastronomie

Wegen der außer Kontrolle geratenen Pandemie werden in Bayern und somit auch in München die Corona-Maßnahmen drastisch verschärft. Alle Clubs, Diskotheken und Bars sollen für die nächsten drei Wochen schließen, Weihnachtsmärkte soll es in diesem Jahr nicht geben, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag nach Beratungen seiner Koalition in München ankündigte.

Für Restaurants gilt eine Sperrstunde um 22 Uhr. Kultur- und Sportveranstaltungen werden nur noch mit einer Auslastung von maximal 25 Prozent an Zuschauern und 2G-plus-Regel erlaubt. Es müsse dort vorgegangen werden, wo es die meisten Ansteckungen gebe, sagte der Regierungschef zur Begründung.

Außerdem werden Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte eingeführt. "Ein De-Facto-Lockdown für Ungeimpfte", so Söder. Dabei seien für Ungeimpfte nur noch Treffen von fünf Personen und zwei Haushalten erlaubt. Mehr dazu lesen Sie hier.

19. November: Inzidenz in Bayern die höchste in ganz Deutschland

Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich immer weiter zu. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat stieg nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag auf 625,3. Damit hat der Freistaat deutschlandweit die höchste Zahl von Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Es folgen Sachsen mit 593,6 und Thüringen mit 585,4. Die höchste Inzidenz Deutschlands hat weiter der bayerische Landkreis Rottal-Inn mit 1423,6.

Zudem bereiten sich die städtischen Kliniken in München auf eine Triage vor. Intensivbetten seien in der bayerischen Landeshauptstadt "per se nicht mehr frei", sagte der Kliniken-Geschäftsführer Axel Fischer der "Süddeutschen Zeitung". Mehr dazu lesen Sie hier: Münchner Ärzte bereiten Triage vor

18. November: Corona-Inzidenz in München steigt um mehr als 200 Punkte

In München ist ein starker Anstieg der Corona-Infektionszahlen gemeldet worden. Lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch noch bei knapp unter 500, schnellte sie am Donnerstag auf fast 700 hoch. Der Wert liegt nun bei 694,8. Es wurden 3.565 neue Fälle gemeldet. Die Stadt München begründete den starken Anstieg damit, dass es auch eine "Nacherfassung zurückliegender Fälle gegeben habe". Zudem steige "leider" das Wachstum wieder exponentiell an.

Seit in der Landeshauptstadt die Bundeswehr bei der Erfassung hilft, haben sich die gemeldeten Werte rasant erhöht. Noch vor einer Woche lag der nach unten verzerrte offizielle Wert bei 93,3.

17. November: Versorgung in Bayerns Kliniken bald nicht mehr sicherzustellen

Bayerns Kliniken fürchten, die Versorgung der Patienten bald nicht mehr gewährleisten zu können. Verschärft werde die Situation durch einen Personalengpass, wie Roland Engehausen, Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, der Mediengruppe "Münchner Merkur/tz" (Mittwoch) sagte. Ärzte und Pfleger seien "quasi rund um die Uhr im Einsatz".

Für die Patienten bedeute das, dass sie unter Umständen weiter fahren müssten, um eine Klinik zu finden, in der sie behandelt werden könnten. Zudem müssten planbare Eingriffe verschoben werden. "Und da sprechen wir auch über Krebsoperationen, die man schon mal ein paar Tage oder notfalls auch Wochen verschieben kann – aber sicher nicht für Monate", sagte Engehausen. Die Kliniken gelangten an einen Punkt, "an dem das irgendwann nicht mehr verantwortbar ist".

Engehausen fordert Bürokratieabbau in den Krankenhäusern und mehr Rückendeckung seitens der Politik. "Wir befinden uns derzeit in einem Hamsterrad, das sich immer schneller in die falsche Richtung dreht, weil die steigende Belastung in der Pandemie auch noch zu immer mehr Ausfällen und in letzter Zeit sogar zu Kündigungen beim Personal führt", sagte er.

16. November: Stadt München sagt Christkindlmarkt ab

Die Aufsteller waren schon mit dem Aufbau beschäftigt – doch nun können sie wieder einräumen. Die Stadt München hat den Christkindlmarkt für dieses Jahr abgesagt. Die Infektionszahlen seien zu hoch. Mehr dazu lesen Sie hier.

15. November: Christkindlmarkt steht auf der Kippe

Schon am vergangenen Montag räumte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter angesichts steigender Corona-Fallzahlen ein, dass eine Absage des Münchner Christkindlmarktes zwar nicht geplant ist. "Aber eine Garantie kann ich nicht geben", so Reiter.

Nun steht der Markt wohl auf der Kippe. Die Entscheidung, ob die Münchner Christkindlmärkte angesichts der stark steigenden Corona-Zahlen abgesagt werden, könnte bereits am Dienstag fallen. Dann werde man das Thema im Krisenstab der Stadt intensiv diskutieren, sagte der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Montag im Presseclub. Wenn ihm dann die Gesundheitsbehörde sage, die Veranstaltung sei nicht verantwortbar, "dann werden wir auch nicht anders entscheiden".

Zudem will sich Reiter mit seinen Kollegen aus Nürnberg und Augsburg abstimmen. Seiner Meinung nach wäre es sinnvoll, wenn die drei größten Städte ihr Vorgehen aufeinander abstimmten. Sollte der Christkindlmarkt stattfinden, will Reiter FFP2-Masken und abgetrennte Gastroinseln, in denen 2G gelten soll – zu denen also nur Geimpfte und Genesene Zutritt hätten. Solche Gastroinseln hat auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gefordert.

14. November: Intensivstation-Lage wird sich laut Virologe verschlechtern

Die Lage in der Landeshauptstadt, deren Krankenhäuser eine zentrale Rolle für die medizinische Versorgung in Bayern spielen, ist kritisch. Am Sonntag waren dort lediglich 22 der 452 Intensivbetten frei. Im Dreimonatsvergleich hat sich die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Bayern verfünfzehnfacht, von 47 am 13. August auf 707 am Sonntagmorgen.

"Die Lage spitzt sich zu", sagte der Münchner Virologe Oliver Keppler am Sonntag im Bayerischen Rundfunk. "Es muss uns allen klar sein: Die hohen Inzidenzen, die wir die letzten ein bis zwei Wochen sehen, die schlagen auch erst in ein bis drei Wochen wirklich auf unsere Intensivstationen durch."

Der Leiter der LMU-Virologie warnte vor einem möglicherweise monatelangen Überlastungsmodus, wenn nicht gehandelt wird. Grund dafür sei besonders die Kombination von Ungeimpften und Impfdurchbrüchen, da die Wirkung der Corona-Impfung gerade bei älteren Menschen schneller nachließe, als von Medizinern erwartet.

Das schlägt sich auch im Rest von Bayern nieder: Insgesamt waren am Sonntag in 50 der 96 kreisfreien Städte und Kreise weniger als zehn Prozent der Intensivbetten frei, wie aus dem Intensivregister hervorging. In 20 bayerischen Städten und Kreisen war kein einziges Intensivbett mehr frei.

12. November: Erste Veranstaltungen abgesagt

In München werden wegen der steigenden Infektionszahlen erste Veranstaltungen abgesagt, das berichtet die "tz".

So hat die bayrische Staatsoper angekündigt, dass das Stück "Die Vögel" am 12., 14. und 18. November nicht aufgeführt werde. Auch für den 8., 9. und 10. November waren zuvor schon Vorstellungen abgesagt worden.

Man wolle so die Infektionsketten durchbrechen und sicherstellen, dass es zu keinen weiteren positiven Corona-Fällen im Haus komme.

11. November: Münchens Oberbürgermeister kündigt 2G-Regel für Restaurants an

Seit gestern gilt für den Freistaat Bayern der Katastrophenfall. Dieter Reiter, der Oberbürgermeister von München, reagiert nun: Er kündigte auf einer Pressekonferenz am Donnerstag verschärfte Corona-Maßnahmen für die bayerische Landeshauptstadt an, das berichtet die "Abendzeitung München".

Dieter Reiter, Oberbürgermeister von München (Archivbild): Er will die Corona-Maßnahmen verschärfen. (Quelle: Kolbert Press/Ulrich Gamel/imago images)

Man stehe vor einem "Kollaps des notfallmedizinischen Versorgungssystems", sagte Reiter demnach. Die Intensivstationen seien voll. Ab kommender Woche sollten deshalb nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu Restaurants und Bars erhalten. Die 2G-Regel solle zudem für den Innen- wie den Außenbereich gelten. Für zwölf- bis 18-Jährige solle es eine Übergangslösung geben

11. November: München geht der Impfstoff aus

In München wird, wie auch im gesamten Freistaat Bayern, der Impfstoff knapp. Das gab die Stadt München am Donnerstag bekannt.

Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach Erst- und Auffrischungsimpfungen gehe der Impfstoff zur Neige. Das Impfzentrum Riem habe bislang keine Zusage auf weitere Impfstoffbestellungen erhalten. Es bestehe daher die Möglichkeit, dass zum Wochenende verschiedene Impfaktionen ausfallen müssen, teilt die Stadt mit.

Am Mittwoch soll es an allen Impfstationen der Landeshauptstadt zu langen Wartezeiten von zwei bis vier Stunden gekommen. Dabei sei es seitens der Wartenden auch zu Beschimpfungen und Beleidigungen des Personals gekommen. Die Polizei habe die Lage beruhigen müssen.

Bis zwei Stunden nach der offiziellen Schließzeit impften die Mitarbeiter die wartenden Bürger. Die Stadt ruft dazu auf, sich einen Impftermin zu vereinbaren, um langes Warten zu vermeiden. "Dann können Sie sicher sein, dass Sie auch wirklich geimpft werden", so Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek.