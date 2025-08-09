"Dass es so schwierig wird, hätte ich nicht gedacht"

Rolf entschied sich nach dem Abitur in den Achtzigerjahren für ein duales Studium des Maschinenbaus. Das brachte ihm eine Anstellung in einem großen deutschen Maschinenbauunternehmen ein, in dem er über 30 Jahre lang beschäftigt war – 25 davon in Führungspositionen. Er konnte sich über "ein relativ gutes Gehalt" freuen, wie er berichtet.

Doch mit der Weltwirtschaftskrise 2008 ging es mit dem Betrieb kontinuierlich bergab, sodass Entlassungswellen und Effizienzsteigerungsmaßnahmen folgten. Irgendwann warb der Arbeitgeber proaktiv mit Aufhebungsverträgen, die vor allem älteren, gut verdienenden Mitarbeitern wie ihm schmackhaft gemacht wurden.

Im Telefoninterview mit t-online verrät der t-online-Leser: "Irgendwann hatte ich die Nase voll und nahm mit 57 ein Abfindungsangebot an." Denn das Stresslevel war so hoch, dass sich sogar "gesundheitliche Zipperlein" zeigten. Für ihn war es zum damaligen Zeitpunkt die beste Entscheidung, die er bis heute nicht bereut. Doch er rechnete nicht damit, für den Arbeitsmarkt so unattraktiv zu sein.

"Ich nahm die Arbeitslosigkeit bewusst in Kauf, in der Annahme, zeitnah woanders anfangen zu können. Aber dass es so schwierig wird, hätte ich nicht gedacht, denn ich bringe eine gewisse Qualifikation mit. Irgendwann bewarb ich mich auf Stellen, für die ich klar überqualifiziert war. Es nützte trotzdem nichts, man wollte mich nicht. Und das, obwohl ich eine hohe Flexibilität, Motivation sowie die Bereitschaft zeigte, ein um 50 Prozent geringeres Jahresgehalt und zwei Stunden Fahrtzeit in Kauf zu nehmen."

Es dauerte zwei Jahre, bis das Glück zuschlug und der Baden-Württemberger einen Job in der Stadtverwaltung im Bereich Klimaschutz fand. Das Arbeitsverhältnis ist jedoch auf drei Jahre befristet, 2026 läuft der Vertrag aus. "Und wenn die drei Jahre um sind? Wer weiß", sagt der 61-Jährige ernüchtert in die Zukunft blickend.

Mit 62 wäre er noch zu jung, um direkt in Rente gehen zu können. Er spekuliert darauf, dass der jetzige Arbeitgeber die Anstellung verlängert. Andernfalls stellt er sich darauf ein, wieder Arbeitslosengeld zu bekommen – so lange, bis er mit 63 frühzeitig Rente beziehen kann. Jedoch wären die Abschläge in Höhe von rund 15 Prozent für ihn schmerzhaft.

Die Erzählung von Politikern, ältere Arbeitnehmer seien für den Arbeitsmarkt doch so interessant, weil sie wertvolle Erfahrungswerte mitbringen, ist für Rolf "nicht nur eine Verklärung der Realität, es ist eine Illusion und völlig weltfremd". Die Lebenswirklichkeit, meint er, sei eine andere: "Unternehmen sind daran interessiert, ältere Arbeitnehmer loszuwerden und nicht neue teuer einzustellen. Es mag Ausnahmen geben in Kleinbetrieben oder im Handwerk, aber in der Großindustrie können Sie das vergessen."