In einem aktuellen Urteil hat das Kammergericht Berlin Ende März 2024 in erster Instanz festgestellt, dass die Berliner Sparkasse verpflichtet war, die Zustimmung ihrer Kundinnen und Kunden für eine Erhöhung der Girokontogebühren einzuholen. Das Gericht erklärte die einseitigen Gebührenerhöhungen der Berliner Sparkasse seit dem Jahr 2016 für unwirksam. Geklagt hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv).

Stillschweigen ist keine Zustimmung

"Kundinnen und Kunden der Sparkasse können Konto-Entgelte zurückfordern, denen sie nicht zugestimmt haben. Den an der Musterfeststellungsklage beteiligten Kundinnen und Kunden stehen laut Urteil Rückerstattungen von Beträgen zu, die sie seit dem Jahr 2018 zusätzlich an die Sparkasse zahlen mussten", so Reiling.