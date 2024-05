Commerzbank mit Risiko in Polen

Aber auch bei der gelben Bank könnten einige Probleme die Suppe für 2024 versalzen. In ihrem Fall heißt das Problem Schweizer-Franken-Kredite in Polen. Viele polnische Kunden hatten für ihre Baufinanzierungen Kredite in Schweizer Franken aufgenommen. Als dann der polnische Zloty an Wert im Vergleich zum Franken gefallen war, wurden diese Kredite viel teurer als zuvor. Viele Kunden klagten – und die Commerzbank musste für mögliche Strafen viel Geld zurückstellen. Zinsen und Rechtsrisiken sind also echte Belastungsfaktoren in einer an sich erfolgreichen Phase.

Die europäische Konkurrenz kann häufig mehr

Dabei sind beide Häuser international – allein in Europa – eher kleinere Häuser. Und auch kleinere Player an der Börse. Das liegt einerseits daran, dass viele andere Banken in Europa operativ einfach besser abschneiden, mehr verdienen, mehr Ertrag einfahren, geringere Kosten haben.

So macht die britische HSBC im Jahr gut 22 Milliarden US-Dollar Gewinn. Sie ist zugleich eine der größten Banken der Welt. An der Börse macht sich das nicht in hohem Maße bemerkbar – auf Sicht von fünf Jahren steht hier ein Plus von acht Prozent auf dem Kurszettel. An der Börse brilliert vor allem die italienische Bankengruppe Unicredit: Allein 240 Prozent Plus haben Anleger mit dieser Aktie innerhalb der vergangenen fünf Jahre erzielt.

Und die schweizer Großbank UBS, die vor gut einem Jahr in einer neuen Bankenkrise die Credit Suisse übernehmen und damit vor dem Untergang retten musste, verdiente 2023 knapp 30 Milliarden Dollar und das, obwohl sie hohe Kosten durch die Übernahme der Credit Suisse stemmt. Zugleich zahlt sie 70 US-Cent Dividende – 30 Prozent mehr als vor einem Jahr. Und die Kursentwicklung kann sich auch sehen lassen: in fünf Jahren ein Plus von 125 Prozent.

Andere Banken kaufen im großen Stil eigene Aktien

Ein kurstreibender Trend bei vielen Banken ist der Rückkauf eigener Aktien. Und hier legen die europäischen Banken immer stärker zu. Es ist das alte Prinzip von Angebot und Nachfrage: Je knapper das Angebot bei hoher Nachfrage, umso höher wird der Preis.

Die HSBC macht sich dieses Instrument der Kurspflege ganz besonders zunutze: Aktien im Wert von 11 Milliarden Euro kauft sie seit 2021 vom Markt, allein drei Milliarden in diesem Jahr. Die italienische Unicredit steht mit ebenfalls drei Milliarden Euro in nichts nach. Die französische BNP Paribas will in drei Jahren 20 Milliarden Euro für Aktienrückkäufe und Dividenden ausgeben. Zum Vergleich: Die Deutsche Bank ist insgesamt "nur" gut 31 Milliarden wert. Sie will immerhin für 675 Millionen Euro Börsenwert Aktien von sich kaufen. Die Commerzbank gibt rund 700 Millionen Euro aus, um eigene Anteile aufzukaufen.