Wer heutzutage etwas im Internet kauft, hat die Wahl: bezahlen per Bankeinzug, per Überweisung, Kreditkarte – oder erst mal gar nicht bezahlen, sondern später. "Buy-Now-and-Pay-Later" ("Kauf-heute-bezahl-später", kurz BNPL) heißen diese Kredite, die Zahlungsdienstleister wie Paypal oder Klarna anbieten.

Doch was für den Kunden bequem erscheint, kommt mit Problemen daher: Denn wehe, man begleicht die Rechnung "später" zu spät – oder gar nicht. Dann fallen oft hohe Mahngebühren an und das Risiko steigt, dass Verbraucher ihre Schulden nicht mehr begleichen können und in die Überschuldung rutschen.

Verbraucher schnell "finanziell überfordert"

Gefahr der Überschuldung gestiegen

Neues Gesetz soll Verbraucher besser schützen

Der VZBV betont, dass man dabei auf den Schutz der personenbezogenen Daten der Kreditnehmer achten müsse. Statt den "vollen Blick" aufs Konto zu ermöglichen, sollten Banken Einnahmen und Ausgaben in Kategorien zusammenfassen. Sensible Daten, etwa zur sexuellen oder politischen Orientierung der Kreditnehmer, würden so geschützt. Die europäische Richtlinie muss bis spätestens November 2025 in nationales Recht gegossen sein.