Aktualisiert am 09.07.2024 - 17:24 Uhr

Aktualisiert am 09.07.2024 - 17:24 Uhr Lesedauer: 4 Min.

BGH-Urteil zu Prämiensparen – so sichern Sie sich Ihre Rückzahlung

Wegen einseitiger Klauseln in Prämiensparverträgen steht Sparern nachträglich Geld zu. In welcher Höhe, das hat nun der Bundesgerichtshof geklärt.

Einst Verkaufsschlager – nun Ärgernis: Seit Jahren gibt es Streit über Prämiensparverträge, die Sparkassen und Volksbanken mit Hunderttausenden Kunden abschlossen. Dass Geldhäuser in vielen Fällen die Zinssätze einseitig zu ihren Gunsten ändern konnten, hat der Bundesgerichtshof (BGH) bereits vor 20 Jahren für rechtswidrig erklärt. Nicht höchstrichterlich geklärt war bislang die Frage, wie die Zinsen für diese Produkte zu berechnen sind. Nun haben die Karlsruher Richter auf Basis zweier Musterklagen für Klarheit gesorgt.

Wie hat der BGH entschieden?

Die Zinsen bei sogenannten Prämiensparverträgen dürfen sich an den Durchschnittsrenditen börsennotierter Bundeswertpapiere orientieren. Der Bundesgerichtshof wies damit höhere Forderungen der Verbraucherzentrale zurück. Die Verbraucherschützer hielten es für angemessen, dass sich die Zinsen für Prämiensparer an den Durchschnittsrenditen inländischer Inhaberschuldverschreibungen orientieren sollten.

Auch bei der Frage, wann Ansprüche verjähren, konnten sich die Verbraucherschützer nicht durchsetzen. Sie waren überzeugt, dass die Verjährung nicht beginnen könne, bevor feststehe, wie die Zinsen zu berechnen sind. Diese Ansicht teilte der BGH nicht. Trotzdem zeigte sich die Verbraucherzentrale in einem anschließenden Pressegespräch zufrieden.

"Die heute ergangenen Urteile des BGH sind überwiegend eine sehr gute Nachricht für Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Sparer haben Anspruch auf Rückerstattung", sagte Ronny Jahn, Leiter Team Musterfeststellungsklagen beim Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). Es sei nun an der Zeit, dass die Sparkassen ihr Ansehen bei den Kunden wiederherstellten.

Was bedeutet das Urteil für Sparer?

Die Klagen führen dazu, dass Prämiensparer die Zinsen erhalten, die ihnen die Sparkassen bislang vorenthalten haben. Sie bekommen also Geld – je nach Vertrag können das auch mehrere tausend Euro sein. Allerdings gilt das nur, wenn der Prämiensparvertrag bisher nicht gekündigt wurde oder die Kündigungen nicht länger als drei Jahre zurückliegt.

Gilt das Urteil für alle Prämiensparer?

Was sollten Sparer jetzt tun?

Wessen Vertrag also beispielsweise 2021 endete, hat noch bis Ende dieses Jahres Zeit, aktiv zu werden. "Betroffene sollten in diesem Fall eine Schlichtungsstelle einschalten, um so die Verjährung zu hemmen", rät Tenhagen.