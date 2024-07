Aktualisiert am 10.07.2024 - 12:13 Uhr

Wenn die Stromrechnung ins Haus flattert, bezahlen Kunden weit mehr als nur für ihren Energieverbrauch. Ein Teil geht an den Staat. Die Koalition plant eine weitere Abgabe.

Die neuen Anlagen sollen helfen, die Stromversorgung auch mit einem wachsenden Anteil erneuerbarer Energien stabil zu halten. Wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, sollen sie einspringen. Dieser sogenannte Kapazitätsmechanismus soll laut Ministerium aber frühestens 2028 greifen. "Derzeit steht keine neue Stromumlage an", hieß es.

Verivox erwartet Mehrkosten von einigen Euro pro Monat

Habeck: Abbau anderer Umlagen denkbar

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck betonte, die Finanzierung über eine Umlage sei bei solchen Kapazitäten zur Absicherung der Versorgung in Europa gängige Praxis. "Es kommt allerdings erst mal auf die Verbraucherinnen gar nichts zu", erklärte der Grünen-Politiker in Bonn. "Wir reden jetzt von den Zeiträumen in den 30er-Jahren. Und dann wird man sehen, wie man den Strompreis von anderen Umlagen befreit." Es sei Spekulation, wie hoch die Kosten für diese Maßnahmen sein werden.