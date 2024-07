Herbst 2023: Die Aktie von Siemens Energy fällt auf 6,40 Euro. Ein Kurseinbruch in einem Jahr, das man getrost als ein schwarzes bezeichnen kann. 4,6 Milliarden Euro Rekordverlust stehen in der Bilanz. Das Unternehmen mit dem Fokus auf Energieerzeugung, das sich 2020 von Siemens abspaltete und seither eigenständig an der Börse gelistet ist, musste mithilfe staatlicher Garantien in Milliardenhöhe gerettet werden.