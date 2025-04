Streit mit Gewerkschaft Schwedische Versicherung verkauft alle Tesla-Anteile

Protest bei Tesla in Schweden (Archivbild): Eine der größten schwedischen Versicherungen kann Tesla-Aktien nicht mehr mit seinen ethischen Standards vereinbaren. (Quelle: IMAGO/Claudio Bresciani/TT)

Die schwedische Versicherung Folksam hat ihre kompletten Tesla-Aktien verkauft. Mit den aktuellen Kurseinbrüchen habe der Schritt aber nichts zu tun.

Der schwedische Versicherungskonzern Folksam hat seine gesamten Anteile am E-Autobauer Tesla veräußert. Grund dafür sei Teslas Umgang mit den Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechten seiner Mitarbeiter, mit denen das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk gegen die Platzierungskriterien der Folksam-Gruppe verstoße, teilte der Konzern in Stockholm mit.

Bemühungen, etwas an Teslas Haltung zu ändern, seien erfolglos gewesen, weshalb man die Entscheidung zur Veräußerung getroffen habe. Wie viele Tesla-Anteile Folksam hielt, ging aus den Angaben nicht hervor.

Streitpunkt Tarifvertrag

Die Folksam-Gruppe ist eines der größten Versicherungsunternehmen in Schweden. Tesla befindet sich in dem skandinavischen Land seit längerem im Streit mit der Gewerkschaft IF Metall, weil sich der Autobauer weigert, einen Tarifvertrag zu unterzeichnen.

Im Teslawerk in Grünheide bei Berlin gibt es ähnliche Konflikte. Nach Ansicht der Gewerkschaft IG Metall zweifelt Tesla Krankschreibungen von Beschäftigten in einem ersten Schritt oft rückwirkend an, berichtete das "Handelsblatt". Tesla entgegnet, es handle sich um rund ein Dutzend Fälle. Einen Tarifvertrag lehnt Tesla auch in Grünheide ab.