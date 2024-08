Tesla-Gründer Elon Musk sorgt mit umstrittenen Beiträgen auf seiner Plattform X immer wieder für Aufsehen. Einige Werbekunden haben sich bereits zurückgezogen. Mittlerweile zeigt er sich offen als Anhänger der Republikaner, hat sogar ein Interview mit Donald Trump organisiert. Doch auch sein anderes Unternehmen, die E-Auto-Firma Tesla, kommt unter Druck. So hatte die Drogerie-Kette Rossmann angekündigt, man wolle in Zukunft keine Fahrzeuge seiner Elektroautomarke Tesla mehr kaufen. Das sehen auch viele Menschen in Deutschland so.