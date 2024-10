"Wohngeld jetzt online beantragen" heißt es auf der Internetseite online-wohngeld.de. Verbraucherinnen und Verbraucher könnten denken, dass sie dort einen Antrag auf Wohngeld stellen können. Dem ist aber nicht so.

Die Website verschweigt, dass Nutzerinnen und Nutzer nach dem Ausfüllen des Online-Antrags anschließend eine Rechnung über 29,99 Euro erhalten – und ihr Antrag nicht einmal an die zuständige Behörde weitergeleitet wird. "Sie haben also gar kein Wohngeld beantragt", warnt der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv).

Tausende falsche Anträge

Die angeblichen Anträge würden vom Betreiber der Website, der SSS-Software Special Service GmbH, an das Bauministerium (BMWSB) weitergeleitet, so die Verbraucherschützer. Nach Angaben des BMWSB seien dort bereits Tausende Anträge per Post eingegangen. Das Ministerium sei jedoch nicht zuständig und werde die Anträge nicht bearbeiten.