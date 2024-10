So sieht Pietro Lombardi ohne Kappe aus

Drei Weltklasse-Sportlerinnen diskutieren auf dem Podium beim Publikumspreis Finanzen von t-online über finanzielle Unsicherheit im Profisport, was sich ändern muss – und wie sie ihr Geld anlegen.

Vier gemütliche Sessel mit magentafarbenen Kissen zieren die Bühne des Frankfurter "Spark", einem Veranstaltungszentrum im Herzen der Finanzmetropole am Main. Hier treffen am Donnerstagabend drei Sportlerinnen aufeinander, die der Erfolg verbindet, die Durchhaltevermögen bewiesen haben – und die mit der t-online-Finanzkolumnistin Antje Erhard über Geld sprechen: die Box-Weltmeisterin Regina Halmich, die Kunstturnerin Sarah Voss und die paralympische Radsportlerin Denise Schindler.

Publikumspreis Finanzen 2024 Die Podiumsdiskussion ist Teil der Preisverleihung des Publikumspreises Finanzen, bei dem 61.000 t-online-Leser mehr als eine halbe Million Stimmen abgegeben und ihre Sieger in zehn Kategorien gekürt haben. Darunter "Bank vor Ort", "Direktbank", "Broker" oder "Bausparkasse". Hier geht's zu den Preisträgern 2024.

Sarah, um so turnen zu können wie Sie, sollte man sich nicht um Geld sorgen müssen. Wie haben Sie Ihre Finanzen geregelt?

Sarah Voss: Anders als im Fußball kann man in meinem Sport, dem Turnen, leider nicht die großen Summen gewinnen, nicht richtig davon leben. Man muss daher schon früh sehen, wo man Geld anlegt, um für die Zukunft abgesichert zu sein. Ich hatte das Glück, dass mein Vater sich für Geldanlage interessiert. Wir haben früh Geld in Aktienfonds angelegt und in Immobilienfonds.

Denise, im olympischen Jahr 2024 kam auch die Frage auf, was die Sportler verdienen. Wie schafft man es, von seinem Sport zu leben?

Denise Schindler: Als ich mit 25 das erste Mal Weltmeisterin war, dachte ich: Jetzt habe ich es geschafft, ich bin die Schnellste der Welt. Dann kam der Brief von der Deutschen Sporthilfe: Meine Förderung betrug ganze 150 Euro im Monat. Man muss dann kreativ werden, um seiner Leidenschaft zu folgen. Ich habe 2011 angefangen, meine eigene Marke aufzubauen. Wir haben also Pressemitteilungen verschickt, auf meinen Sport aufmerksam gemacht, Sponsoren gefunden. Und ich habe begonnen, Vorträge zu halten.

Regina, Sie haben im vorigen Jahr erzählt, dass Sie schon früh Geld beiseitegelegt haben. Was raten Sie jungen Talenten, wie sie den Sport, den Druck, aber eben auch das finanzielle Auskommen unter einen Hut bringen?

Regina Halmich: Ganz wichtig ist, dass man sich früh damit auseinandersetzt. Es hilft, wenn man Eltern hat, die Vorbilder sind und unterstützen. Ich musste anfangs sogar Startgebühren bezahlen, dass ich in den Ring steigen durfte – musste also fürs Draufhauen noch bezahlen. Mein Rat ist, dass es sich auch lohnt, kleine Beträge zur Seite zu legen, keine Schulden zu machen, fürs Finanzielle ein Bewusstsein zu entwickeln. Rücklagen zu haben, bedeutet immer, ein Stück weit unabhängig zu sein.

Sarah, Sie gehören zu den 24 besten Turnerinnen auf der ganzen Welt. Wie haben Sie es so weit geschafft, was hat Sie so stark gemacht?

Sarah Voss: In erster Linie das starke Elternhaus und die Leute drumherum, ein Expertenteam, ein Trainerteam, eine Ernährungsexpertin, ein Sportpsychologe. Ich bin 25 Jahre und turne davon mindestens schon 20. Es braucht Menschen, die mich als Mensch und Athletin unterstützen, mich bei Rückschlägen wieder aufbauen – und die vernetzt sind. Ich wurde aber auch kreativ, habe als Schülerin eine Matheklausur in Japan, eine Bio-Klausur in Doha geschrieben. Nur so war es möglich, die beste Version von mir zu werden.

(Quelle: Michael Palm) Sie gehören zu den besten der Welt Regina Halmich (48), zwischen 1995 und 2007 Box-Weltmeisterin, ist seit Ende ihrer aktiven Karriere medial präsent und engagiert sich im sozialen Bereich. Denise Schindler (38) gewann 2016 und 2021 Medaillen bei den Paralympischen Spielen und setzt sich für die Inklusion im Sport ein. Sarah Voss (25) ist Kunstturnerin und kam bei den Olympischen Spielen in Paris unter die letzten 24.

Denise, Sie waren 14 Jahre lang aktive Radsportlerin, Weltmeisterin, nahmen an den Paralympischen Spielen in London, Rio und Tokio teil. In Paris waren Sie nun bei den Spielen als Moderatorin dabei, eine völlig andere Perspektive. Wie war das für Sie?

Denise Schindler: Es war weniger schweißtreibend, hat weniger wehgetan. Als Teilnehmer hat man den vollen Fokus auf seine Wettkämpfe, seine Sportart, hat seine eigene Agenda. Als Moderatorin durfte ich die Spiele in allen Facetten erleben, mit allen Sportarten. Ich habe mich auf alle Sportarten im Paralympischen, auf alle Athleten vorbereitet. Und Paris war magisch. Am Ende wollte keiner, dass es vorbei ist. Es hat großen Spaß gemacht.