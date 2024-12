VW-Chef verteidigt auf Betriebsversammlung Sparkurs

Aktualisiert am 04.12.2024 - 11:31 Uhr

Aktualisiert am 04.12.2024 - 11:31 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Volkswagen-Chef Oliver Blume verteidigt auf der Betriebsversammlung in Wolfsburg den versch├Ąrften Sparkurs von Europas gr├Â├čtem Autobauer. "Die aktuelle Situation ist ernst", sagt Blume laut einer Mitteilung bei dem nicht ├Âffentlichen Belegschaftstreffen im Stammwerk.

"Deshalb braucht es dringend Ma├čnahmen, um die Zukunft von Volkswagen abzusichern." Der Wettbewerbsdruck steige, zugleich schrumpfe die Nachfrage. "Dazu kommt: Unsere Arbeitskosten sind in Deutschland inzwischen zu hoch geworden", sagt Blume.

Mit Blick auf den laufenden Tarifstreit mit der IG Metall betont er: "Wir sind gemeinsam an einer L├Âsung interessiert." Deshalb m├╝sse weiter verhandelt und gemeinsam an messbaren und vor allem nachhaltigen L├Âsungen gearbeitet werden.

"Unsere Produkte sind gut, jetzt m├╝ssen wir mit den Kosten runter - in allen Bereichen", fordert Blume. "Wir k├Ânnen die besten Autos der Welt bauen - das spielt aber keine Rolle, wenn wir damit kein Geld verdienen."

Volkswagen fordert wegen der schwierigen Lage des Konzerns zehn Prozent Lohnk├╝rzung. Zudem stehen Werksschlie├čungen und betriebsbedingte K├╝ndigungen im Raum. Die Tarifgespr├Ąche zwischen Konzern und IG Metall werden am kommenden Montag fortgesetzt.

Autozulieferer schlie├čt Werk in Deutschland

200 Angestellte m├╝ssen gehen : Autozulieferer schlie├čt Werk in Deutschland

Erst am Montag hatten Zehntausende vor dem Vorstandshochhaus gegen die Sparpl├Ąne des Konzerns protestiert, 47.000 traten allein in Wolfsburg f├╝r zwei Stunden in den Warnstreik.