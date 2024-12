Deutsche Bahn sieht Wendepunkt bei der Infrastruktur

Schienen, Weichen, Stellwerke: Die Bahn hat in diesem Jahr so viel gebaut wie lange nicht. (Archivbild) (Quelle: Andreas Arnold/dpa/dpa-bilder)

Die Deutsche Bahn (DB) hat im ablaufenden Jahr knapp 17 Milliarden Euro in Schienen, Bahnhöfe und andere Teile der Infrastruktur investiert - und damit nach eigenen Angaben einen Meilenstein erreicht. "In dieser Größenordnung ist seit vielen Jahren nicht ins Schienennetz investiert worden", sagte der Chef der Bahn-Infrastrukturgesellschaft InfraGo, Philipp Nagl, der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist einfach der Wendepunkt, den es braucht."

Erstmals steige der seit Jahren wachsende Investitionsrückstau nicht weiter an, betonte Nagl. "Wir werden den Wendepunkt erreichen, nämlich, dass wir die Infrastruktur nicht weiter überaltern lassen." Zugleich machte Nagl deutlich, dass die bundeseigene DB für eine Trendwende in den kommenden Jahren ähnlich viel Geld für eine bessere Infrastruktur brauche.

"Erstmal wird es nicht schlechter"

"Wenn wir jetzt die nächsten zwei, drei Jahre auf diesem Niveau weiter investieren, dann wird man im ganzen Netz in der Breite spüren, dass die Störanfälligkeit der Infrastruktur sinkt und die Qualität des Zugverkehrs zunimmt." Man sei jedoch am Anfang. "Erstmal wird es nicht weiter schlechter, und das ist schon ein Erfolg", sagte der Manager. Nach so vielen Jahren, "die es auf der Treppe in den Keller hinabging", müsse es jetzt wieder hinaufgehen.