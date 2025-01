Neuer Streit um «Spezi» - Paulaner verklagt Berentzen

Berentzen-Design inspiriert von "Tapete unseres Marketing-Chefs"

Bei Berentzen (vor allem bekannt für Spirituosen wie "Apfelkorn") in Haselünne sieht man das "natürlich überhaupt nicht so", wie Unternehmenssprecher Thorsten Schmitt der Deutschen Presse-Agentur sagt. Das Design ihres fraglichen Getränkes habe mit der Paulaner-Spezi aus München nichts zu tun. "Es ist angelehnt an die Tapete unseres Marketing-Chefs, die er vor Jahren in seiner Studentenbude hatte." Dass man sich bei einem Getränk, das aus Cola und einer Orangenlimonade bestehe, für Orange und Braun als Farben entscheide, sei doch naheliegend. Bis zum 7. Februar hat Berentzen noch Zeit, auf die Klage zu antworten, sagte eine Sprecherin des Landgerichts München I. "Wir beantragen natürlich, die Klage abzuweisen", betonte Schmitt.