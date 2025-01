Was Fondsverschmelzungen für Anleger bedeuten

Aktualisiert am 24.01.2025 - 13:58 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Ähnliche Entwicklung, ähnliche Kosten: Der ETF-Anbieter Amundi führt am 21. Februar 2025 zwei MSCI-World-Indexfonds zusammen. (Quelle: Christin Klose/dpa-tmn/dpa-bilder)

Viele Anlegerinnen und Anleger haben zuletzt Post von ihrem Depotverwalter bekommen. Der Grund: Der ETF-Anbieter Amundi verschmilzt zwei milliardenschwere MSCI-World-Indexfonds miteinander. Was das für Betroffene bedeutet? Wir beantworten die wichtigsten Fragen:

Was genau passiert bei dem Vorgang?

Konkret geht es um den ETF Amundi MSCI World V (Isin: LU1781541179, WKN: LYX0YD). Dieser Fonds soll zum 21. Februar 2025 aufgelöst werden, sämtliches investiertes Kapital infolgedessen in einen anderen Amundi-Fonds übergehen: den ETF Amundi MSCI World (Isin: IE000BI80T95, WKN: ETF146).

Technisch sei die Fusion relativ einfach, sagt Daniel Bauer von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK). Zum Fusionsstichtag würden beide Fondsvermögen bewertet und anschließend Fonds B auf Fonds A verschmolzen. "Die Fondsinhaber von Fonds B erhalten dann je nach Umtauschverhältnis, welches sich aus den beiden Fondsvermögen ergibt - Vermögen B durch Vermögen A - die entsprechenden Anteile an Fonds A", so Bauer.

Ohne dass Anlegerinnen und Anleger etwas dafür tun müssen, verschwinden also die Anteile des Fonds B aus dem Depot, stattdessen tauchen Anteile des Fonds A neu im Portfolio auf.

Warum werden Fonds überhaupt zusammengeführt?

Anreiz ist für Anbieter oft der eigene Ertrag: "An Fonds verdient die Fondsgesellschaft erst dann Geld, wenn ein großes Volumen erreicht ist", erklärt Daniel Bauer. Denn viele Kosten blieben für Anbieter gleich hoch - ganz gleich, ob nun 10 Millionen oder 10 Milliarden Euro Kundengelder verwaltet würden. Weil Fondsanbieter aber für jeden investierten Euro Gebühren verlangen, können sie mit großen Fonds oft deutlich mehr einnehmen als mit kleinen.

Was sollten Anlegerinnen und Anleger vor einer Fusion prüfen?

"Wer für sich entscheidet, dass der neue Fonds den alten gut genug ersetzt oder gut ins Portfolio passt, braucht nichts weiter zu tun", heißt es von der Stiftung Warentest. "Wem der neue Fonds nicht passt, der sollte den alten verkaufen oder an die Fondsgesellschaft zurückgeben." Für diesen Fall sollten Investoren und Investorinnen unbedingt darauf achten, die letztmögliche Verkaufsmöglichkeit nicht zu verpassen. Laut Stiftung Warentest kann die bereits eine Woche oder mehr vor dem offiziellen Umtausch liegen.

Was bedeutet es steuerlich?

Mit etwas Glück ist der Umtausch der Anteile von Fonds B zu Fonds A steuerneutral. "Das heißt, dass der Umtausch nicht wie ein Verkauf und Neukauf behandelt wird, sondern so, als hätte man immer noch den alten Fonds im Depot", so die Stiftung Warentest.

Das funktioniert aber nur, wenn der alte und der neue Fonds aus dem gleichen Land stammen - zu sehen ist das an den Anfangsbuchstaben der Isin eines Fonds. Beginnen die Identifikationsnummern der beiden Fonds mit denselben Buchstaben, wurden sie im selben Land aufgelegt.

Im Falle der beiden Amundi-ETF, die fusioniert werden sollen, ist das nicht gegeben - zum Leidwesen mancher Anlegerinnen und Anleger. Denn der alte ETF liegt in Luxemburg, der neue in Irland. Dadurch fällt auf die bis dahin aufgelaufenen Gewinne Abgeltungssteuer an.