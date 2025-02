Steigende Mieten locken Kapitalanleger in Immobilienmarkt

Gesunkene Zinsen und stark steigende Mieten locken zunehmend Kapitalanleger zur├╝ck in den Immobilienmarkt. Das berichten Kredit-Vermittler. Demnach greifen Privatleute, die Geld in Immobilien anlegen wollen, st├Ąrker bei Krediten zu als Eigennutzer. Banken sehen zudem eine R├╝ckkehr von Gro├činvestoren. Das zeigt sich bereits in steigenden Immobilienpreisen, etwa bei Mehrfamilienh├Ąusern.