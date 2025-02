Die privaten Haushalte in Deutschland sind in Summe so reich wie nie. Doch viele Menschen können es sich gar nicht leisten, Geld zurücklegen.

Die Menschen in Deutschland sind in Summe so reich wie nie – doch fast jeder vierte private Haushalt hierzulande verfügt nach eigenen Angaben nicht über Ersparnisse. 23,5 Prozent der 1.000 Befragten gaben in einer Erhebung für die Direktbank ING an, ihr Haushalt habe kein Geld auf der hohen Kante, über das bei Bedarf schnell verfügt werden könnte.