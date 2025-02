Commerzbank-Betriebsratschef sagt Unicredit den Kampf an

Aktualisiert am 28.02.2025 - 04:30 Uhr

Aktualisiert am 28.02.2025 - 04:30 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die italienische Bank treibt ihre Übernahmepläne für die Commerzbank voran. Betriebsratschef Sascha Uebel will Unicredit-Boss Andrea Orcel das Leben schwer machen. Er kündigt maximalen Widerstand an.

Im Übernahmeringen um die Commerzbank sagt Betriebsratschef Sascha Uebel der italienischen Großbank Unicredit den Kampf an. Er will Unicredit-Chef Andrea Orcel, der seine Übernahmepläne vorantreibt, so viele Probleme bereiten wie möglich, wie Uebel der Deutschen Presse-Agentur sagte. "Wir machen den Weg, den Orcel im Kampf mit uns gehen muss, maximal matschig und tief."