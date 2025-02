Poststreik: So kommen Sendungen trotzdem ans Ziel

Ausstand für bessere Konditionen: Bei der Deutschen Post kommt es am Wochenende weiterhin zu Warnstreiks. Wie Verbraucherinnen und Verbraucher sich bei eiliger Post behelfen können.

Am Wochenende setzt die Gewerkschaft Verdi ihre Warnstreiks bei der Deutschen Post fort. Das ist ungünstig für alle, die dringende Sendungen auf die Reise schicken müssen. Doch ganz ausweglos ist die Situation für Verbraucherinnen und Verbraucher nicht. Sie haben unter anderem die Möglichkeit, andere Dienstleister zu nutzen.

Viele dieser Anbieter haben sich in einer Netzgesellschaft, die sich Die Zweite Post (P2) nennt, zusammengeschlossen. Deshalb kann ein bei einem regionalen Dienstleister aufgegebener Brief auch bundesweit oder in Kooperation mit weiteren Partnern sogar weltweit versandt werden.