China warnt Trump vor Handelskrieg

Aktualisiert am 06.03.2025 - 11:17 Uhr

Aktualisiert am 06.03.2025 - 11:17 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Schlagabtausch im Handel zwischen den USA und China ist in dieser Woche in die nächste Runde gegangen. Peking will Stärke demonstrieren. Hat nach eigenen Angaben aber auch ein Angebot gemacht.