Qual der Wahl in einem Lindt-Geschäft in Kanada: Das Schweizer Unternehmen verlagert seine Produktion für das Land nach Europa. (Quelle: IMAGO/Creative Touch Imaging Ltd)

Der schweizerische Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli verlagert aufgrund kanadischer Gegenzölle seine Produktion von den USA nach Europa. Die Zölle betreffen Produkte, die für den kanadischen Markt in den USA hergestellt werden. "Wir beziehen heute 50 Prozent des Volumens für Kanada aus den USA", sagte Lindt-Vorstandschef Adalbert Lechner dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Auf diese Waren würden nun die Gegenzölle in Höhe von 25 Prozent fällig.

Lindt hat bereits Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen der Zölle zu minimieren. "Wir haben einerseits die Lagerbestände in Kanada so weit hochgefahren, dass es keine unmittelbare Auswirkung hat. Und gleichzeitig bereiten wir eine Veränderung des Sourcings vor, sodass die Produkte, die heute aus Amerika importiert werden, künftig aus Europa importiert werden," sagte Lechner weiter.

Bislang profitiert Europa von US-Zöllen

Ein Unternehmenssprecher präzisierte im Gespräch mit dem dem Portal "20 Minuten", dass bereits das meiste Volumen für Kanada aus europäischen Produktionsstandorten stammt. "Die Produktion für Kanada in Europa verteilt sich dabei auf mehrere Standorte," erklärte der Sprecher. "Eine Produktionsverlagerung von den USA nach Europa für den kanadischen Markt hat somit auch keine Auswirkungen auf die Arbeitsplätze an unseren Produktionsstandorten."

Und auch der Mehraufwand für die gesteigerte Produktion in Europa halte sich in kleinem Rahmen. Denn in Europa werde bereits an mehreren Standortwen für den globalen Markt produziert. "Das erlaubt uns eine flexible Anpassung unserer Produktionsvolumen und globalen Transportketten", so der Sprecher.