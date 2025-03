Initiative will Klimaschutz-Mittel für Luftfahrt nutzen

Flughafen Frankfurt: In einem Appell an die künftige Bundesregierung verlangt ein breites Bündnis von Verbänden eine Entlastung der Luftverkehrsbranche

Ein Bündnis aus 14 Verbänden und Gewerkschaften fordert von der neuen Bundesregierung Entlastungen für den Luftverkehr - und bringt das geplante Milliarden-Finanzpaket des Bundes ins Spiel. "Der Luftfahrtstandort Deutschland ist zu teuer geworden", heißt es in einem gemeinsamen Appell, de der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Ohne entschlossene Maßnahmen droht der Branche der Verlust der Wettbewerbsfähigkeit und damit eine Schwächung der Anbindung des Wirtschaftsstandortes Deutschland an internationale Märkte."

Sondervermögen für Förderung von nachhaltigem Kerosin?

So sollten für die Förderung nachhaltiger Flugkraftstoffe sowie für weitere Forschungs- und Technologieförderung verstärkt Mittel des Sondervermögens genutzt werden, heißt es in dem Schreiben. Union, SPD und Grüne hatten sich darauf geeinigt, dass 100 Milliarden Euro aus dem geplanten neuen Schuldentopf für Infrastruktur und Klimaschutz in den Klima- und Transformationsfonds (KTF) fließen.